La telenovela turca Terra amara continua con la propria messa in onda su Canale 5.

Negli episodi che verranno trasmessi il 20 e 21 marzo 2023 la domestica Gulten (Selin Genç) si lascerà andare a un amaro sfogo con Zuleyha Altun (Hilal Altınbilek) per il licenziamento improvviso di Saniye (Selin Yeninci) e Gaffur (Bülent Polat).

La signora Hunkar Yaman (Vahide Perçin) e il figlio Demir (Murat Ünalmış) intanto avranno diversi litigi.

Spoiler Terra amara, del 20 marzo: Zuleyha vuole convincere il marito a far tornare Saniye e Gaffur alla tenuta

Nell’episodio in onda su Canale 5 lunedì 20 marzo Gulten non nasconderà il proprio dispiacere a Zuleyha per il fatto che sua cognata Saniye e Gaffur siano stati cacciati dalla villa.

Altun vorrà aiutare Gulten, sperando di riuscire a convincere il marito Demir a riprendere al suo servizio Gaffur e Saniye.

Intanto Yaman avrà un litigio con la madre Hunkar, la quale si infurierà con lui per aver licenziato il capomastro e la moglie senza la sua approvazione.

Successivamente un uomo busserà alla porta dell' ufficio di Demir un uomo e gli consegnerà la borsa di Sermin, in cui ci sarà un biglietto aereo per scappare in Francia e l’assegno di Hunkar per convincerla a ritrattare la dichiarazione sull’uccisione di Cengaver.

Episodio del 21 marzo: Demir viene scagionato

Nella puntata di martedì 21 marzo i telespettatori assisteranno a un ulteriore scontro tra Hunkar e Demir: quest’ultimo sarà furioso con la madre per aver pagato Sermin.

In seguito verrà a conoscenza di essere scagionato dall’accusa di essere l’assassino di Cengaver per mancanza di prove. In particolare, infatti, sull’arma del delitto non verranno trovate le impronte di Demir.

Riassunto puntate dal 13 al 18 marzo: Sermin in coma, Yaman chiede scusa a Altun

Nelle precedenti puntate dal 13 al 18 marzo, Gulten dirà a Yilmaz di non avergli fatto avere le lettere di Zuleyha.

Quest’ultima verrà considerata la colpevole della caduta dalle scale di Saniye, che finirà in ospedale.

Hunkar dovrà vendere dei terreni per far avere a Sermin il denaro necessario per convincerla a fare da testimone durante il processo contro Demir. La signora Yaman accetterà un’offerta di Fekeli, dopo aver rifiutato quella di Hatip.

Intanto la relazione tra Fekeli e Hunkar verrà scoperta da Zuleyha.

Nel frattempo Sermin non si presenterà al tribunale a causa di un incidente stradale e dopo essere stata pedinata dagli uomini di Hatip. Ma appena si riprenderà rilascerà una testimonianza a favore di Demir: quando quest’ultimo sarà libero, Hatip pianificherà la sua fuga.

Infine Behice avrà dei problemi economici, a causa dei debiti del fratello Behzat.

Infine Demir dopo aver chiesto scusa a Zuleyha per aver sospettato il suo tradimento, manderà via dalla villa Saniye e Gaffur.