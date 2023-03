Importanti novità attendono i telespettatori di Terra amara che nel pomeriggio di giovedì 6 e venerdì 7 aprile andrà in onda con due puntate imperdibili. Le anticipazioni della soap turca che ha conquistato il cuore dei fan italiani annunciano che per Hunkar arriverà finalmente il momento di rivelare a suo figlio il suo passato d'amore con Fekeli, ma l'attenzione sarà focalizzata anche sul trasferimento di Yilmaz e sua moglie alla tenuta Yaman. Mujgan non perderà occasione per punzecchiare Zuleyha offrendole il piatto preferito da Yilmaz, mentre Behice deciderà di restare con Fekeli e non seguire sua nipote.

Inoltre, Demir in accordo con Zuleyha deciderà di rinunciare alla vendita dei terreni per raggiungere il capitale necessario alla società.

Anticipazioni Terra amara: Demir apprende dalla madre che Fekeli era il suo amante

Le anticipazioni di Terra Amara di giovedì 6 e venerdì 7 aprile raccontano che Demir si renderà conto che sua madre ha ricomprato i terreno venduti a Fekeli alla stessa cifra. Questo fatto farà insospettire non poco il signor Yaman che vorrà avere subito delle spiegazioni e quindi Hunkar si troverà costretta a dirgli la verità. La donna non avrà altra scelta e confesserà a suo figlio che tra lei e Fekeli in passato c'è stata una relazione d'amore. Demir sarà spiazzato dalle parole di sua madre e si confiderà con Zuleyha e con lei converrà che vendere i terreni non sarebbe la decisione migliore.

I due coniugi riterranno che non vale la pena sacrificare i loro beni per incrementare il capitale necessario al progetto della società.

Anticipazioni puntate di giovedì 6 e venerdì 7 aprile

Nelle puntate di Terra amara di giovedì 6 e venerdì 7 aprile ci sarà ampio spazio per il trasferimento di Mujgan e Yilmaz alla tenuta, a un passo dalla casa in cui vivono Zuleyha e Demir.

Questo cambiamento sconvolgerà le vite di tutti, anche se apparentemente le due donne di casa sembreranno impegnarsi in un inizio in armonia. Zuleyha, infatti, porterà alla sua rivale un piatto tipico di Adana in segno di benvenuto. Mujgan fingerà di apprezzare il gesto, ma quando sarà da sola butterà via il dono della sua nemica.

Behice non seguirà sua nipote e deciderà di restare a casa di Fekeli

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che negli episodi in onda giovedì e venerdì Mujgan ricambierà la gentilezza di Zuleyha con un altro piatto. Stando molto attenta ai dettagli, la nipote di Behice donerà alla sua rivale una pietanza di Istanbul, la preferita di Yilmaz, e questo non passerà affatto inosservato agli occhi di Zuleyha. Al centro delle scene ci sarà anche il futuro di Behice che ha deciso di non seguire sua nipote e il marito. Mujgan riterrà più opportuno che la zia vada a vivere con lei e Yilmaz, ma la donna accetterà la proposta di Fekeli e quindi deciderà di proseguire la convivenza con lui.