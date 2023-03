Altri problemi in vista per Demir nelle prossime puntate di Terra Amara in onda su Canale 5. Mentre sarà intento a trascorrere un weekend romantico con Ümit, Züleyha sparirà nel nulla. Da casa proveranno a rintracciarlo, ma niente. Scoprirà tutto solo quando rientrerà ad Adana: sarà Sevda a raccontargli come stanno le cose e Demir non potrà che rimanere scioccato.

Demir, Ümit e il weekend romantico lontano da Çukurova

Demir e Ümit partiranno per il loro weekend da sogno lontano da Çukurova. Staranno talmente bene insieme che Demir sarà intenzionato a cambiare vita: alla fine Züleyha non l'ha mai amato, mentre Ümit gli dona un amore incondizionato.

Proprio per questo motivo vorrebbe divorziare da Züleyha. Omaggerà Ümit con un braccialetto: sarà il suo pegno d'amore.

Mentre vivrà la sua vacanza fatta solo d'amore, Züleyha non se la passerà per niente bene. Beccherà Fikret in azienda e sospetterà che sia lui a ricattare Demir.

La dedica d'amore di Ümit

Demir e Ümit passeranno la notte insieme, e si sveglieranno l'uno accanto all'altra. Lei sarà felicissima di averlo al suo fianco, al punto che gli dirà: "Finché il mio cuore non smetterà di battere ti amerò per sempre".

Lei sarà molto decisa esternando i suoi sentimenti, bisognerà capire se Demir rimarrà fermo nella sua idea: lasciare Züleyha per mettersi con Ümit. A ogni modo l'idillio d'amore potrebbe finire da un momento all'altro.

Züleyha sparisce nel nulla

Per stare insieme a Ümit, Demir ha mentito alla sua famiglia, dicendo che si sarebbe recato qualche giorno ad Ankara per lavoro. Ha detto questa bugia con molta tranquillità, pensando che a casa le cose sarebbe andate avanti come se nulla fosse.

Vivrà questa vacanza senza sapere cosa stia accadendo effettivamente a Züleyha.

La ragazza, infatti, sparirà nel nulla e tutto a causa di Fikret. Dopo averlo visto nell'azienda di famiglia, l'ha seguito nella foresta e dal quel momento in poi si sono perse le sue tracce. In villa tutti si preoccuperanno per la giovane, proveranno a contattare Demir, ma non ci riusciranno. In più Sermin scoprirà che il suo viaggio di lavoro ad Ankara non è altro che una bugia.

Demir scopre la realtà dei fatti

Successivamente Demir tornerà ad Adana e una volta a casa di Ümit chiamerà alla villa per vedere se tutto sta procedendo nel migliore dei modi, ma arriverà la doccia fredda: Sevda gli dirà che Züleyha non rientra a casa da due giorni.

Demir rimarrà scioccato dalla notizia, Ümit proverà a capire cosa sia successo, ma lui non proferirà parola. Senza voltarsi indietro se ne andrà via, pronto ad aiutare Züleyha. Demir si troverà faccia a faccia con la realtà, si pentirà del weekend d'amore trascorso con Ümit?