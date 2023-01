Demir vivrà momenti di grande apprensione nelle prossime puntate di Terra Amara in onda su Canale 5. Dopo diversi giorni verrà a sapere da Sevda che Züleyha è scomparsa nel nulla. Scioccato dall'accaduto, abbandonerà il weekend romantico che vivrà in gran segreto con Ümit e tornerà alla villa per seguire da vicino l'accaduto. Ovviamente si sentirà in colpa: mentre la moglie stava vivendo un momento di difficoltà, lui si stava divertendo con la sua amante. L'unico pensiero di Demir, però, sarà quello di trovare la moglie sana e salva.

Demir scopre che Züleyha è scomparsa nel nulla

Demir trascorrerà alcuni giorni spensierati insieme a Ümit lontano da tutto e tutti, ma a un certo punto la tranquillità dovrà lasciare spazio alla preoccupazione. Demir, infatti, scoprirà che Züleyha è scomparsa e non fa rientro a casa da due giorni. Rimarrà scioccato dalla notizia che gli verrà comunicata da Sevda anche perché, come tutti, temerà che possa esserle accaduto il peggio.

In fretta e furia lascerà la vacanza con Ümit e si dirigerà in villa per capire cosa stia accadendo: ora per lui la priorità è trovare Züleyha e capire se sta bene. Züleyha si troverà in pericolo e abbandonata a se stessa in una foresta, e tutto a causa di Fikret, che non le ha permesso di andarsene via dalla foresta, dopo che ha iniziato a seguirlo.

Il confronto tra Fekeli e Fikret

Fekeli, invece, sa che Fikret ha in atto una vendetta nei confronti della famiglia Yaman, per questo temerà che dietro la scomparsa di Züleyha possa esserci il suo zampino. Quando riuscirà a trovarlo, il nipote gli rivelerà di non aver fatto nulla a Züleyha e lo accompagnerà in quel luogo della foresta dove l'ha vista per l'ultima volta, spiegandogli nei dettagli come è andato il loro incontro.

Così Fikret e Fekeli inizieranno a cercarla insieme, ma senza successo. Fekeli, però, avrà la possibilità di tirare un sospiro di sollievo, visto che il nipote almeno non si è sbarazzato di Züleyha.

Demir e i sensi di colpa nei confronti di Züleyha

Intanto Demir non si darà pace per la scomparsa di Züleyha, che oramai non farà rientro a casa da più di due giorni: le possibilità di ritrovarla sana e salva diminuiscono sempre di più.

Demir si sentirà in colpa per ciò che è successo alla moglie, visto che mentre lei stava vivendo un momento di grande pericolo, lui si trovava in vacanza con la sua amante.

Nonostante abbia una relazione clandestina, in fondo al suo cuore ama Züleyha e il solo pensiero che possa esserle successo qualcosa di grave lo distrugge. Vivrà delle ore cariche di tensione e incertezza, visto che non avrà modo di sapere cosa è successo alla moglie, ma soprattutto se è ancora viva.