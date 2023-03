Una donna misteriosa sconvolgerà la vita di Fadik nelle prossime puntate di Terra amara in onda su Canale 5. Durante la celebrazione delle nozze insieme a Rashid, questa donna arriverà durante la cerimonia e rivelerà una verità sconvolgente: è la moglie di Rashid e insieme hanno anche un figlio. Fadik sarà senza parole, per l'ennesima volta il suo sogno d'amore andrà in frantumi.

Fadik e la disastrosa vita sentimentale

Fadik avrà una vita sentimentale abbastanza movimentata. Rashid la chiederà in moglie e nella tenuta Yaman tutti si prepareranno per celebrare il matrimonio, ma il giorno delle nozze il ragazzo sparirà e si perderanno le tracce.

Fadik si renderà conto di essere stata abbandonata all'altare [VIDEO], cadendo nelle sconforto più totale. Tutte le sue amiche le staranno accanto, come Sevda, Saniye e Gülten, anche lei è fresca di matrimonio con Çetin. Züleyha, che avrebbe dovuto celebrare le nozze, sarà molto triste per le vicissitudini che sta vivendo la ragazza, ma a quanto pare la storia non è destinata a finire qui.

Una donna misteriosa incombe a Villa Yaman

Fadik e Rashid si ritroveranno, e decideranno di riprovarci. Il ragazzo le chiederà nuovamente la mano, così nella tenuta si sposeranno. L'evento sarà uno dei più attesi e tutti si daranno un gran da fare per vedere Fadik finalmente felice.

Tutti si ritroveranno per festeggiare i novelli sposi, ma mentre avrà luogo la festa di matrimonio giungerà a Villa Yaman una donna sconosciuta, che davanti a tutti si rivolgerà a Rashid e gli urlerà: "Come puoi farmi una cosa del genere?".

Rashid ha una doppia vita: nasconde una moglie e un figlio

Tutti rimarranno sbigottiti, Züleyha e Sevda si scambieranno uno sguardo per cercare di capire cosa stia accadendo. Saranno tutti molto sorpresi e incuriositi, anche perché nessuno conosce quella donna. Quando quest'ultima si renderà di essere al centro dell'attenzione, puntando il dito contro Rashid urlerà: "Quest'uomo mi ha spezzato il cuore".

Nessuno riuscirà a capire nulla, servirà l'intervento di Demir che, dopo averla fatta calmare, riuscirà a farsi spiegare perché è arrivata a Villa Yaman e ha interrotto il matrimonio in quel modo.

La donna svelerà che Rashid in realtà è suo marito e in più insieme hanno anche un bambino. Fadik rimarrà sconvolta davanti a questa notizia.

Si rivolgerà al suo promesso sposo e gli dirà: "Rashid la conosci? Chi è questa donna?".

Lui non proferirà parola e in qualche modo con il suo silenzio confermerà la realtà dei fatti. Per Fadik arriverà l'ennesimo smacco e ora Rashid dovrà fare qualcosa di veramente eclatante per giustificare ciò che è successo.