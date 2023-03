Mancano poche ore all'inizio della semifinale del Grande Fratello Vip: il 27 marzo, infatti, Alfonso Signorini condurrà il penultimo appuntamento in diretta con la settima edizione del reality-show di Canale 5. Tra i tanti verdetti che saranno emessi questa sera, spicca quello sull'elezione del quarto finalista (Nikita e Tavassi sono favoriti secondo i pronostici) e quello sull'eliminazione immediata di uno dei sei concorrenti al televoto. Il 3 aprile, infatti, sarà proclamato il vincitore e a sceglierlo sarà il pubblico a casa.

Aggiornamenti sul futuro del Grande Fratello Vip

Il televoto che il conduttore del Grande Fratello Vip chiuderà all'inizio della puntata del 27 marzo, emetterà due verdetti molto importanti: il concorrente più votato volerà in finale, quello meno apprezzato dal pubblico lascerà immediatamente la casa.

Esattamente come è successo una settimana fa con Antonella e Giaele, anche stasera un vippone sarà eliminato e un altro conquisterà il pass per l'ultima puntata nella stessa nomination.

A giocarsi il tutto per tutto, dunque, sono in sei: Nikita, Tavassi, Luca, Alberto, Milena e Andrea si stanno sfidando per cercare di convincere i telespettatori a promuoverli all'appuntamento conclusivo della settima edizione, quello che andrà in onda lunedì 3 aprile.

Il parere di chi guarda il Grande Fratello Vip

I sondaggi che sono stati aperti su questa decisiva nomination, rivelano che il quarto finalista dovrebbe essere uno tra Nikita e Tavassi (lei sarebbe favorita, ma non si esclude il sorpasso del romano), mentre il primo eliminato della serata sarebbe uno tra Andrea e Milena.

Gli ultimi due concorrenti citati, infatti, sono i fanalini di coda in tutte le votazioni online alle quali hanno partecipato i fan in questi giorni: la teoria che il pubblico sta sposando di recente, dunque, è che a lasciare il gioco ad un passo dalla finale sarà Miconi o Maestrelli.

Per quanto riguarda Luca e Alberto, il loro futuro nel reality-show è ancora appeso a un filo: nel corso della diretta che Signorini condurrà il 27 marzo, infatti, potrebbero essere aperti televoti flash per decretare nuovi finalisti o altre esclusioni immediate.

Alfonso non ha ancora svelato quanti vipponi parteciperanno alla puntata del Grande Fratello Vip del 3 aprile, quindi c'è la concreta possibilità che alle già promosse Oriana, Micol e Giaele si aggiungano un bel po' di altri inquilini della casa.

Attesa per l'atto conclusivo del Grande Fratello Vip 7

Dopo circa sei mesi, dunque, la casa del Grande Fratello Vip sta per chiudere i battenti: lunedì 3 aprile sarà trasmessa su Canale 5 la finalissima di un'edizione lunga e controversa del reality-show, una delle più discusse e criticate.

I fan non possono dimenticare l'improvviso cambio di rotta che il programma ha subito alcune settimane fa. Dopo aver seguito una certa linea per tre quarti del percorso, infatti, improvvisamente gli autori hanno iniziato a squalificare e a punire i concorrenti per atteggiamenti che sino ad allora erano passati inosservati.

Signorini ha spiegato più volte che è stata la rete a chiedere quest'irrigidimento delle regole, un modo concreto per ridimensionare l'aggressività di alcuni vipponi che in più momenti ha superato il limite.

Edoardo Donnamaria e Daniele Dal Moro hanno pagato per alcune uscite un po' sopra le righe. A distanza di sette giorni, infatti, i due sono stati squalificati e non hanno mai avuto la possibilità di andare in studio per difendersi o per spiegare perché si sono comportati in quel modo, uno con Antonella Fiordelisi e l'altro con Oriana Marzoli.