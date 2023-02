Si vivranno momenti ad alta tensione nel corso delle nuove puntate di Terra Amara che il pubblico avrà modo di vedere prossimamente su Canale 5. Le trame della soap opera provenienti dalla Turchia segnalano che Naciye si vendicherà del marito traditore. Hatip e Sermin Yaman verranno arrestati per adulterio dopo una soffiata alla polizia.

Terra amara, anticipazioni: Hunkar si vendica di Sermin

Le anticipazioni di Terra amaram riguardanti le nuove puntate trasmesse prossimamente in prima visione su Canale 5, rivelano che Sermin (Sibel Taşçıoğlu) e il suo amante vivranno dei brutti momenti.

Tutto inizierà quando Saniye avrà modo di spiare una conversazione tra la cugina di Demir e Hatip. Ben presto la nuova caposquadra della tenuta Yaman scoprirà che Sermin è diventata l'amante di Hatip. La signora Taskin, a questo punto, avviserà Hunkar e i suoi sospetti verranno confermati quando scoprirà che Tellidere ha acquistato una casa a sua nipote per vivere in tranquillità i loro incontri clandestini. La matrona deciderà di farla pagare cara a Sermin, rea di aver spedito suo figlio in carcere con la falsa accusa di aver ucciso il suo ex migliore amico Cengaver Cimen, in realtà morto per mano di Hatip. Per questo motivo la madre di Demir coinvolgerà nel suo piano di vendetta anche Naciye.

Hatip e Sermin vengono arrestati dalla polizia

Nelle puntate turche di Terra amara, trasmesse prossimamente su Canale 5, Naciye avrà una reazione furente appreso dell'infedeltà del marito. La donna deciderà di mandare la polizia a sorprendere i due amanti in flagrante. Per la coppia clandestina scatterà immediatamente l'arresto per adulterio, sebbene cerchino di difendersi sostenendo di essere soltanto due amici.

Una versione che però non convincerà gli inquirenti dopo il ritrovamento di Sermin in biancheria intima e in atteggiamenti complici con Hatip. Per questo motivo i due amanti finiranno dietro le sbarre, dove passeranno una brutta nottata.

Terra amara, trame: l'ex moglie di Sabahattin sbeffeggiata in cella

Sermin e l'amante verranno rinchiusi in una cella di sicurezza in compagnia di altri detenuti.

L'ex moglie di Sabahattin dovrà condividere lo spazio con due donne di facili costumi, i quali la prenderanno in giro per la faccenda in cui si è cacciata. Una situazione complessa a cui la donna dovrà far fronte con tutte le forze. Riuscirà la nipote di Hunkar tornare in libertà? Non resta che attendere le prossime anticipazioni di Terra amara per scoprire come evolverà questa storyline.