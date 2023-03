Züleyha proverà momenti di grande dolore nelle prossime puntate di Terra Amara in onda su Canale 5. Dopo essere sopravvissuta a un grave incidente stradale, attraverserà un periodo in coma, ma al suo risveglio non ci saranno belle notizie. La giovane, in attesa del terzo figlio, scoprirà di averlo perso proprio a causa del forte impatto subito durante l'incidente. Un dolore immenso per Züleyha, ma che potrà contare sull'affetto e la stima del suo Demir.

Züleyha e Demir aspettano un altro figlio

Züleyha verrà ricoverata dopo essere rimasta coinvolta in un grave incidente stradale e verrà immediatamente sottoposta a un importante intervento chirurgico.

Il quadro clinico sarà molto critico anche perché Züleyha è incinta del suo terzo bambino e rischierà di perderlo.

Sia lei che Demir si sono dimostrati fin da subito molto contenti per la nascita di un altro bambino, anche perché le cose tra loro stanno iniziando a funzionare sul serio. In un attimo, però, un incidente manderà all'aria tutti i loro sogni: una tanica di olio verrà volontariamente rovesciata sulla carreggiata, facendo perdere a Züleyha il controllo dell'auto. Non si avranno ancora certezze su chi possa aver commesso tutto ciò, ma in tanti penseranno possa essere stato Fikret.

Demir al capezzale della moglie

Appena saprà dell'incidente, Demir correrà subito da Züleyha. La ragazza si troverà in stato comatoso, quindi Demir vorrà starle accanto fino a quando non si risveglierà.

Dopo un po' di tempo Züleyha darà i primi segni di risveglio. Demir correrà subito dal medico, che andrà subito dalla giovane per sincerarsi sulle sue condizioni di salute.

Züleyha starà bene e appena sveglia la prima persona che cercherà sarà proprio Demir. Avranno modo di parlare dell'incidente, ma la prima cosa che vorrà sapere la ragazza sarà come sta il bambino che porta in grembo.

Züleyha scopre che ha perso il bambino

Purtroppo non ci saranno buone notizie: Demir chinerà il capo e senza dire una sola parola farà a capire a Züleyha che purtroppo ha perso il bambino. La ragazza piangerà a dirotto e nessuno riuscirà a consolarla.

Demir, a ogni modo, proverà a darle un po' di conforto: le dirà di stare tranquilla e di non preoccuparsi, al momento deve pensare alla sua salute e l'importante è che lei sia viva.

Demir ha temuto di perdere la sua Züleyha e si domanderà che cosa avrebbe fatto se lei se ne fosse andata per sempre.

Zūleyha non riuscirà a dire una sola parola, il dolore che proverà sarà troppo forte e superarlo sembrerà un ostacolo insormontabile. La ragazza, però, sa che può contare sull'amore di Demir, che standole accanto le dirà: "Ce la faremo, te lo prometto".