Il figlio di Biagio Di Maro, ex volto della trasmissione Uomini e donne, viene deriso e preso in giro sui social perché omosessuale.

In queste ore è stato proprio Giuliano, ragazzo 28enne, che ha scelto di metterci la faccia per zittire coloro che lo hanno deriso solo per il suo orientamento sessuale, tirando in ballo anche il suo papà, ormai diventato un volto noto del piccolo schermo per la sua partecipazione al talk show dei sentimenti di Maria De Filippi.

L'addio di Biagio Di Maro dal cast di Uomini e donne trono over

Nel dettaglio, tra i volti di spicco di Uomini e donne over, figura sicuramente il nome di Biagio Di Maro.

Il cavaliere napoletano per anni è stato uno dei protagonisti indiscussi del parterre over, costantemente al centro dell'attenzione e delle dinamiche dello show.

Quest'anno, però, c'è stato il colpo di scena inaspettato: complici le sue fallimentari frequentazioni con le dame presenti nel parterre over, Maria De Filippi ha scelto di allontanarlo dalla trasmissione.

Di conseguenza, Biagio non fa più parte del cast del trono over ma in una serie di interviste non ha nascosto che gli piacerebbe poter ritornare in scena in futuro e quindi tornare a mettersi in gioco.

'Tu e tuo padre fate ridere', il figlio di Biagio deriso perché omosessuale

In queste ore, però, Biagio è tornato al centro dell'attenzione dopo che sui social, il figlio Giuliano è stato preso in giro e deriso per la sua omosessualità.

"E' il figlio gay di Biagio. Tu e tuo padre fate ridere!", ha scritto un utente su Tik Tok commentando un video del ragazzo con tanto di faccine sorridenti, quasi a voler screditare il ragazzo per il suo orientamento sessuale.

Immediata la reazione del figlio di Biagio, il quale ha scelto di non stare in silenzio di fronte all'ignoranza di questa persona ed ha replicato, rispondendo per le rime al suo detrattore.

'Sono fiero di essere gay, non mi colpisci', la reazione del figlio di Biagio di Uomini e donne

"Sinceramente non so se dovrei far più ridere io che sono gay o tu che scrivi questi commenti nel 2023", ha replicato il giovane ragazzo mettendo a tacere così la persona che lo aveva deriso.

"Io sono fiero di essere gay e di essere quello che sono, non mi colpisci proprio", ha chiosato ancora il giovane Giuliano.

Tra i commenti non è mancato neppure quello dell'ex volto del trono over, che si è prontamente schierato in difesa del figlio.

"Papà è fiero di te. Fregatene", ha scritto Biagio Di Maro tra i commenti su Tik Tok.

Qualche tempo fa era stato proprio il ragazzo a parlare del suo coming out con il volto di Uomini e donne over, rivelando che Biagio è sempre stato solidale e un padre presente con lui.