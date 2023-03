Züleyha sarà nuovamente in pericolo nelle prossime puntate di Terra Amara in onda su Canale 5. La ragazza avrà un incidente stradale, in cui non solo rischierà di perdere il suo terzo figlio, ma anche la vita. Fekeli verrà a sapere della vicenda e temerà che dietro il fattaccio possa esserci la mano di Fikret, che da tempo sta portando avanti la sua vendetta con l'unico scopo di danneggiare la famiglia Yaman.

Sermin e Sevda scoprono dell'incidente di Züleyha

Tutta Çukurova verrà a sapere dell'incidente stradale in cui è rimasta coinvolta Züleyha.

La ragazza verrà sottoposta a una delicata operazione chirurgica, anche perché è in attesa del suo terzo figlio.

Sermin e la sua amica correranno subito in ospedale per capire cosa sta succedendo, e soprattutto per sapere se Züleyha è in pericolo di vita: tutti saranno molto nervosi. Successivamente arriverà anche Sevda, che sarà enormemente preoccupata per le sorti della ragazza. Appena vedrà Sermin le farà il terzo grado, perché vorrà sapere nel minimo dettaglio cosa è accaduto.

Viene alla luce che Züleyha è nuovamente incinta

Sevda verrà a sapere che le condizioni di salute di Züleyha sono abbastanza critiche, potrebbe anche perdere la vita. Sermin non riuscirà a ottenere tante informazioni, ma una in particolare non le sfuggirà: verrà a sapere che la giovane è incinta del terzo figlio e che rischia di perderlo.

Appena lo dirà a Sevda la donna cadrà nello sconforto più totale: sarà sotto shock per la situazione che sta vivendo Züleyha.

Fekeli crede che Fikret abbia causato l'incidente di Züleyha

Fekeli e Lütfiye, la zia di Fikret, verranno a scoprire ciò che è accaduto a Zūleyha e temeranno che dietro l'incidente possa esserci lo zampino del nipote.

Entrambi si recheranno in ospedale, e Fekeli vorrà parlare sia con i medici che con la polizia. Gli agenti gli diranno che cosa ha causato l'incidente: Züleyha è uscita fuori strada a causa di una tanica d'olio che è stata rovesciata sulla carreggiata.

Ovviamente questa tanica non si è rovesciata accidentalmente, è stata messa lì apposta.

Fekeli inizierà ad avere i suoi primi dubbi e chiederà al poliziotto se secondo lui l'artefice di questo incidente possa essere proprio Fikret. L'agente, che si chiama Bahtiyar, gli dirà che lui non se la sente di accusare nessuno, ma gli farà notare che ormai il nipote è fuori controllo.

Fikret sta combinando qualsiasi cosa pur di vendicarsi della famiglia Yaman. Recentemente Fikret ha distrutto la tomba di Adnan: in piena notte, con l'ausilio di un enorme sasso, l'ha distrutta completamente, lasciando nello sconforto Demir, che ai tempi non sapeva ancora che Fikret è il fratellastro di Demir.