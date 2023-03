Gravi problemi di salute per Züleyha nelle prossime puntate di Terra Amara in onda su Canale 5. La ragazza si sentirà male mentre sarà in carcere, infatti è stata arrestata dopo aver sparato a Demir. Immediato l'intervento dell'ambulanza che porterà la ragazza in ospedale per un ricovero d'urgenza: pare che Züleyha sia stata avvelenata e le sue condizioni di salute saranno abbastanza critiche sin da subito.

Yilmaz fa visita a Züleyha in carcere

Züleyha si troverà in carcere dopo aver sparato a Demir e le cose per lei inizieranno a complicarsi. Yilmaz non la lascerà sola e andrà a trovarla in carcere.

Le dirà che Demir è sopravvissuto alla sparatoria e questa è una cosa positiva, anche perché se Demir morisse lei probabilmente non potrebbe uscire dal carcere.

Züleyha vivrà un inferno in cella e con il passare delle ore perderà la speranza di essere scarcerata. Yilmaz proverà a consolarla dicendole che andrà tutto bene e le racconterà le ultime notizie riguardanti i suoi figli.

Züleyha chiede a Yilmaz di stare lontano da lei

Yilmaz le farà visita in carcere una seconda volta. La ragazza sarà afflitta dal dolore, anche perché inizierà a faticare a stare lontana dai figli Adnan e Leyla. Ormai si vede dentro quella cella per sempre, al punto che chiederà a Yilmaz di non andare più a trovarla.

Lui si rifiuterà di abbandonarla e Züleyha non sarà d'accordo, quell'amore che li unisce ormai sta diventando solamente una punizione: "Se dovessi rinascere ti amerei ancora, ma se questo amore significa che non posso più rivedere i miei figli, allora devo per forza rinunciarci".

Yilmaz rimarrà ferito dalle parole di Züleyha, ma la ragazza sarà chiara: per lei i figli sono la cosa più importante e sarebbe disposta a tutto pur di essere felice con loro.

Züleyha viene avvelenata e le sue condizioni di salute sono critiche

Successivamente il clima all'interno della cella inizierà a essere più sereno e Züleyha conquisterà le sue compagne grazie al cibo che le invierà Yilmaz.

Finalmente saranno gentili con lei, e la donna le insegnerà a leggere e a scrivere.

Durante la sera, però, Züleyha inizierà a sentirsi male. Non riuscirà a smettere di vomitare e anche il suo aspetto non sarà dei migliori. Le compagne di cella chiameranno le guardie: le condizioni di Züleyha si presenteranno subito critiche, al punto che arriverà un'ambulanza che la porterà dritta in ospedale per ricoverarla.

Sabahattin riceverà una chiamata dall'ospedale, dove si recherà in un lampo insieme a Jülide. Züleyha verrà sottoposta ai primi accertamenti e a quanto pare la ragazza sarà vittima di avvelenamento. Sarà in serio pericolo di vita e i medici faranno di tutto pur di salvarla.