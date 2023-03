Tante novità arrivano dalle nuove puntate di Terra amara che il pubblico avrà modo di vedere nel corso delle prossime settimane di programmazione su Canale 5. Gli spoiler dello sceneggiato ambientato in Turchia segnalano così che Saniye Taskin riuscirà a coronare il suo sogno prendendo in affido Uzum dopo la morte prematura della madre Felis per un tumore incurabile.

Terra amara, anticipazioni: Saniye fa la conoscenza di una bambina

Le anticipazioni di Terra Amara riguardanti le prossime puntate rivelano che Saniye farà una drammatica scoperta su Felis.

Tutto inizierà quando la donna avrà modo di conoscere Uzum dopo essere diventata la caposquadra della tenuta. In questo modo, la signora Taskin si avvicinerà a Felis, la madre della bambina che dimostrerà di avere una salute molto cagionevole. In più occasioni, la moglie di Gaffur si offrirà di badare ad Uzum invitandola a dormire a casa sua. Saniye così si affezionerà alla bambina consapevole che non diventerà mai mamma. Tuttavia, la situazione sarà destinata a complicarsi.

La capomastro porta Felis in ospedale

Nelle puntate turche di Terra amara, trasmesse prossimamente in televisione Uzum pregherà Saniye di andare a trovare sua madre poiché impossibilitata ad alzarsi dal suo giaciglio. La capomastro asseconderà subito il desiderio della bambina finendo per scoprire un'amara verità.

La donna infatti si renderà conto che Felis oltre ad avere una febbre elevatissima sputa sangue dalla bocca. La signora Taskin, a questo punto, chiederà aiuto a Gaffur per accompagnare la donna in ospedale con il benestare di Hunkar. Una situazione che si rivelerà più spinosa del previsto.

Felis affida sua figlia a Saniye prima di morire

I medici sottoporranno la madre di Uzum a delle indagini accurate. In questo modo, la donna scoprirà di non essere ammalata di tubercolosi ma di un cancro ai polmoni all'ultimo stadio. La notizia delle gravi condizioni di Felis sconvolgerà Saniye, la quale non saprà come dirlo a Uzum (Neva Pekuz) in ansia per il ritorno della madre a casa.

Una storyline drammatica che porterà i coniugi Taskin a prendere una decisione riguardo quella bambina tanto sfortunata. La coppia, infatti, deciderà di portarla in ospedale. Qui, Felis chiederà a Saniye di prendersi cura di Uzum come se fosse sua figlia prima di chiudere gli occhi per sempre. Una richiesta che sarà esaudita dalla cognata di Gulten, che così potrà coronare il suo sogno di diventare madre.

Terra amara è in onda da lunedì a sabato dalle ore 14:10 su Canale 5.