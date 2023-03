Tanti colpi di scena avranno luogo nel corso delle nuove puntate di Terra Amara in programma l'8 e 9 marzo, in prima visione su Canale 5. Gli spoiler dello sceneggiato rivelano che Gaffur Taskin verrà rapinato da alcuni brutti ceffi. Zuleyha Altun e Hunkar Yaman, invece, saranno costrette a lasciare la tenuta.

Anticipazioni Terra amara, puntata 8 marzo: Gaffur viene rapinato dai complici di Hatip

Le anticipazioni di Terra amara, riguardanti la nuova puntata trasmessa mercoledì 8 marzo, svelano che Mujgan scoprirà che sua madre e il fratello non parteciperanno all'addio funebre al padre.

Gaffur si recherà da Kamer per ritirare del denaro. Ma ecco che, sulla strada del ritorno, Gaffur verrà rapinato dai complici di Hatip. Il marito di Saniye apparirà sconvolto poiché temerà la vendetta della sua padrona, tanto da chiedere un aiuto economico proprio da Tellidere. Quest'ultimo accetterà di dargli un prestito, facendogli firmare una cambiale per tenerlo in pugno. In seguito, Gaffur consegnerà il denaro a Hunkar all'oscuro di come siano andate veramente le cose. Saniye, invece, crederà che suo marito abbia combinato qualcosa di grave.

Sermin rimarrà ospite in casa di Hatip mentre gli uomini di Hunkar continueranno a cercarla. Yulmaz, intanto, compierà alcune sevizie su Salim per costringerlo a farsi consegnare le fotografie con cui ha ricattato il professore Behzat.

In questo modo, l'ex meccanico scoprirà che lo strozzino avrebbe ricattato anche altre persone.

Puntata 9 marzo: Behice trova ospitalità da Yilmaz e Fekeli

Nella puntata del 9 marzo di Terra amara, Behice non avrà un tetto dove stare dopo il suicidio di Behzat. Yilmaz e Fekeli, a questo punto, decideranno di ospitarla nella loro tenuta.

La signora Hekimoglu, così, cambierà opinione sia sull'anziano imprenditore che sul figlioccio. Quest'ultimo, invece, sarà sconvolto dai sensi di colpa, visto che non riuscirà a dimenticare Zuleyha nonostante le nozze con Mujgan.

Demir incontrerà sua madre in carcere dove le chiederà di non tenere segregata Zuleyha. Più tardi, Hunkar riuscirà a rintracciare Sermin, alla quale ordinerà di ritrattare la denuncia nei confronti del figlio.

Terra amara: Hunkar, Zuleyha e Adnan costretti a traslocare dalla tenuta

Alla tenuta, intanto, uno scorpione seminerà terrore tra i residenti. Hunkar, Zuleyha e Adnan dovranno traslocare per un po' di tempo in un cottage mentre la tenuta verrà sottoposta ad un processo di disinfestazione. Intanto, Azize si sentirà male mettendo la protagonista in difficoltà. La ragazza, incinta, deciderà di accompagnare la nonnina in ospedale se non venisse colta da un malessere a sua volta. Alla fine, la madre di Hunkar farà perdere le proprie tracce mentre qualcuno giungerà a prestare soccorso a Zuleyha in preda ad una minaccia d'aborto.