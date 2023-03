Il Paradiso delle signore 7 continua come di consueto a raccontare le vicende dei personaggi della Milano degli anni Sessanta. A quali altri colpi di scena si assisterà questa volta?

Le anticipazioni sulla puntata in onda mercoledì 15 marzo spiegano che Alfredo non sopporterà più di vivere la sua storia con Irene nella clandestinità. Anche Matilde si troverà in una posizione difficile da sostenere e si renderà conto che dovrà chiedere l'aiuto di Umberto per salvare la collezione di abiti da sposa. Ci saranno novità anche a casa Colombo con Ezio che avrà in mente un piano per convincere Gemma ad affidare suo figlio a lui e sua madre, mentre Ludovica sarà molto fredda con Marcello che inizierà a pensare che tra lui e la sua ex ci sia ancora qualcosa.

Infine, Armando cederà alle richieste di Don Saverio pur di tutelare il percorso sportivo di Clara.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 7: Matilde chiederà aiuto a Umberto

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7 di mercoledì 15 marzo raccontano che Alfredo arriverà al limite della pazienza con Irene. Dopo aver accettato di vivere la loro relazione segreta, il ragazzo non sopporterà più di mentire ai suoi amici e vorrà che la sua storia d'amore diventi pubblica. A questo proposito, Perico lancerà un ultimatum a Irene: o lei accetta di mostrarsi a tutti come la sua compagna o lui sarà costretto ad interrompere la loro relazione. Nel frattempo, Matilde sarà disperata per la collezione sposa che rischia di essere un fallimento.

Tuttavia, la donna avrà un'idea per salvare la situazione e chiederà aiuto a Umberto Guarnieri. La signora Frigerio sembrerà disposta a rischiare tutto per salvare il suo lavoro

Anticipazioni puntata di mercoledì 15 marzo: Ezio deciso a convincere Gemma ad affidare il bambino a lui e sua madre

La puntata de Il Paradiso delle signore 7 che sarà trasmessa mercoledì 15 marzo su Rai 1 vedrà protagonista anche Ezio che avrà in mente un piano per convincere Gemma ad affidare a lui e a Veronica il bambino che nascerà.

Il signor Colombo sarà consapevole del fatto che la ragazza è in difficoltà e cercherà di convincerla che affidare il bambino a loro due sarebbe la scelta migliore per tutti.

Armando si impegnerà a tutelare gli interessi di Clara

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 di mercoledì 15 marzo rivelano inoltre che ci sarà spazio anche per Ludovica.

La signorina Brancia mostrerà un atteggiamento molto freddo verso Marcello, il suo ex fidanzato. L'uomo non capirà il motivo di questo cambiamento improvviso e inizierà a sospettare che ci sia qualcosa di irrisolto tra lui e Ludovica. Tuttavia, la donna non sembrerà disposta a parlarne e il rapporto tra i due si farà sempre più teso.

Infine, per permettere a Clara di continuare con i suoi allenamenti, Armando si sentirà costretto ad accettare le richieste di Don Saverio, anche se non sarà una decisione facile da prendere. Il capo magazziniere saprà bene che Clara ha un grande talento nella pratica ciclistica e interrompere il suo percorso sarebbe un peccato. Tuttavia, le richieste del signor Saverio saranno sempre più pressanti, Ferraris si sentirà così intrappolato in una situazione difficile da risolvere.