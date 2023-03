Si vivranno attimi di apprensione nelle prossime puntate di Terra Amara in onda su Canale 5. Züleyha, dopo essere stata nuovamente allontanata dai figli, sparerà tre colpi di arma da fuoco a Demir. Le sue condizioni di salute saranno critiche e Sabahattin darà poche speranze a Hünkar: l'unica cosa che potrà fare è sperare e pregare per suo figlio.

Züleyha viene cacciata da Villa Yaman

Züleyha sarà disperata e attraverserà il momento peggiore della sua vita. Demir ha visto la registrazione che gli ha inviato Müjgan, quella che ritrae la moglie insieme a Yilmaz.

Nonostante Züleyha gli dica che non c'è stato nulla, Demir non le crederà, al punto che la manderà via di casa.

Verrà accolta a braccia aperte nella villa di Fekeli, ma la ragazza vorrà vendicarsi di Demir, così prenderà la pistola di Fekeli e andrà alla ricerca del marito.

Demir-Züleyha: è guerra aperta

Züleyha arriverà a Villa Yaman e affronterà Demir: "Ti avevo avvertito, non devi separarmi dai miei figli". Lui la inviterà a rilassarsi: "Sono pronta a tutto, non ho più la forza di sopportarti". Assisteranno alla scena Hünkar e Sabahattin che proveranno a calmare Züleyha, ma senza successo.

Züleyha punterà la pistola contro Demir e anche se lui la inviterà a lasciarla cadere, la ragazza sembrerà non tirarsi indietro: "Morirai in questo momento senza poter nemmeno salutare tua figlia".

La situazione peggiorerà quando Züleyha ammetterà di non amare Demir, facendogli perdere la pazienza: "Brucerai all'inferno per i sentimenti che provi per Yilmaz. Non meriti di essere la madre dei miei figli, non li rivedrai". Sarà la goccia che farà traboccare il vaso: Züleyha impugnerà la pistola e sparerà tre colpi contro Demir.

Demir viene ricoverato d'urgenza: le sue condizioni di salute sono disperate

Demir verrà portato con urgenza in ospedale e verrà sottoposto a un lungo intervento chirurgico per consentire l'estrazione dei tre proiettili. Le sue condizioni saranno critiche e Fekeli non lascerà Hünkar da sola nemmeno un attimo.

Hünkar avrò modo di parlare con Sabahattin, che le dirà: "Ora possiamo solo sperare e pregare".

Fekeli abbraccerà Hünkar e le gli sarà infinitamente grata per tutto quello che sta facendo in questo momento: la sua famiglia sta cadendo a pezzi e le sembrerà di essere entrata in un tunnel senza uscita.

Hünkar sarà veramente preoccupata per le condizioni di salute di Demir e temerà che gli possa accadere l'impensabile. Penserà anche a Züleyha, finita in carcere, e ai suoi due nipotini Adnan e Leyla: che cosa ne sarà di loro? A Villa Yaman la tranquillità ora è solo un ricordo e a Çukurova nulla sarà più come prima.