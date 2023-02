Nelle prossime puntate di Terra Amara, in onda su Canale 5, Züleyha ascolterà una conversazione tra Hünkar e Demir, e avrà modo di scoprire che è stato Yilmaz a uccidere Ercüment. La ragazza temerà che il giovane possa finire in prigione, così lo incontrerà di nascosto e Yilmaz avrà modo di raccontarle dettagliatamente ciò che successo con Ercüment. I due, però, non saranno soli, visto che Müjgan li seguirà e li registrerà con una cinepresa.

Züleyha scopre che Yilmaz rischia di finire in prigione

Jülide riceverà una lettera anonima che accusa Demir di aver ucciso Ercüment, così la polizia si recherà a Villa Yaman per prendere Demir e farlo testimoniare.

Quando tornerà a casa racconterà alla madre cosa gli è successo e cercherà di fare delle ipotesi in merito al suo coinvolgimento nella vicenda. Secondo Demir quella lettera potrebbe essere stata spedita da Sermin, mentre Hünkar penserà che l'abbia scritta Behice.

Demir affermerà che se Jülide dovesse continuare a fargli pressione, le svelerà che è stato Yilmaz a uccidere Ercüment. La conversazione tra madre e figlio, però, verrà ascoltata da Züleyha, che così scoprirà che l'amore della sua vita potrebbe finire in carcere per un altro omicidio.

L'incontro segreto di Yilmaz e Züleyha

Züleyha avrà bisogno di parlare con Yilmaz, così gli telefonerà e gli darà appuntamento in una capanna che si trova in mezzo al bosco.

Il giovane troverà una scusa con la moglie, ma non saprà che Müjgan in realtà sa che sta mentendo, visto che ha ascoltato tutta la conversazione telefonica tra lui e Züleyha.

Yilmaz arriverà alla capanna e Züleyha, appena lo vedrà, gli domanderà se è vero che è stato lui a uccidere Ercüment o se è una bugia di Demir. Allora Yilmaz le racconterà ciò che è successo.

Müjgan riprende l'incontro di Züleyha e Yilmaz

Le dirà che ha nuovamente ucciso un uomo per lo stesso motivo per cui in passato ha ucciso Naci (l'uomo ha provato ad abusare di Züleyha, ndr): Yilmaz ha ucciso Ercüment perché ha violentato Gülten. A un certo punto le dirà che forse è stato mandato in questo mondo proprio per proteggere le donne.

Züleyha non smetterà di piangere, ma Yilmaz proverà a rassicurarla: non si pente di quello che ha fatto, l'unica colpa che si addossa è che non è riuscito ad arrivare in tempo per salvare Gülten dalle grinfie di Ercüment.

Züleyha e Yilmaz si abbracceranno, convinti che nessuno li veda, ma in realtà Müjgan ha seguito il marito e in gran segreto dalla finestra, con l'ausilio di una cinepresa, registrerà il loro incontro. Tutti le danno della pazza quando dice che Yilmaz e Züleyha si amano ancora, ma ora ha le prove per confermare le sue ipotesi. Che cosa farà Müjgan con il nastro che immortala insieme i due giovani innamorati?