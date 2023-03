Giovedì 2 marzo 2023 andrà in onda un nuovo ed appassionante episodio di Terra amara, incentrato sulla decisione di Demir di interrompere la sua fuga per permettere al piccolo Adnan di avere tutte le cure necessarie in ospedale, visto che gli sarà salita la febbre. Fortunatamente per il bambino le cose volgeranno al meglio, mentre Demir prometterà a Sabahattin di costituirsi alla polizia.

Terra amara: Demir, Zuleyha e Adnan in fuga, ma accade un imprevisto

Continua il successo di Terra Amara, la soap tv ambientata nella Turchia degli anni '70. Anche l'episodio in onda il giovedì 2 marzo non deluderà le aspettative del pubblico, visto che non mancheranno nuovi colpi di scena.

La trama riprenderà dal momento in cui Demir sarà in fuga verso la Germania con Zuleyha e il piccolo Adnan. Tutti saranno sulle loro tracce, pure Yilmaz, che verrà accusato da Mujgan di volersi fare giustizia da solo. Yaman, con la moglie incinta e il il piccolo Adnan tenterà di raggiungere Berlino per rifarsi una vita e scampare alla pena di morte. Durante la fuga, accadrà un imprevisto.

Adnan sta male, Demir decide di tornare ad Adana: anticipazioni Terra amara

Scorrendo le anticipazioni dell'episodio in onda il 2 marzo, si viene a sapere che il piccolo Adnan starà male e gli salirà la febbre. La situazione peggiorerà con il passare delle ore e preoccuperà non poco i suoi genitori. Demir quindi, deciderà di interrompere la fuga e fare ritorno ad Adana per permettere al figlioletto di essere curato.

Quindi, porterà il piccolo in ospedale, dove Sabahattin concederà a Yaman il tempo necessario per assicurarsi che Adnan sia fuori pericolo, prima di chiamare la polizia. Demir infatti, sarà pronto a costituirsi solo quando verrà rassicurato sulla salute del bambino.

Terra amara, trame successive: Demir si costituisce e torna in carcere

Fortunatamente, il piccolo Adnan si rimetterà presto. Ecco perché, nelle trame successive di Terra amara, Demir come promesso, si costituirà alla polizia. Prima di essere riportato in carcere, chiederà scusa a Zuleyha per tutto il male che le ha fatto in passato.

Nel frattempo Hatip, temendo la vendetta di Yaman, rintraccerà Sermin per darle protezione. Hunkar invece, prenderà le redini dell'azienda e si accorgerà che i conti non sono in ordine. Inoltre, la madre di Demir, non si fiderà per nulla di Zuleyha e avrà timore che la nuora scappi con Yilmaz da un giorno all'altro. Per ulteriori dettagli sulla puntata di Terra amara del 2 marzo e sugli episodi successivi, non resta che rimanere sintonizzati su Canale 5 nel consueto orario delle 14:10. Per rivedere gli episodi già trasmessi, basta invece collegarsi su Mediaset Infinity.