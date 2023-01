Tante novità avverranno in occasione delle nuove puntate di Terra Amara in programma nelle prossime settimane su Canale 5. Le trame della 2ª stagione rivelano che Demir Yaman compierà un gesto altruista quando Adnan rischierà la vita durante un tentativo di fuga con Zuleyha Altun.

Terra amara, anticipazioni: il marito di Zuleyha si pugnala

Le anticipazioni di Terra amara riguardanti le nuove puntate trasmesse nelle prossime settimane su Canale 5 rivelano che Zuleyha e Demir prenderanno una decisione eclatante.

Tutto inizierà quando il ricco imprenditore verrà accusato dell'omicidio del suo migliore amico Cengaver Cimen e per questo verrà rinchiuso in carcere.

Un omicidio in realtà compiuto dal perfido Hatip (Mehmet Polat). La diabolica Sermin, infatti, dichiarerà di aver visto suo cugino sparare a Cengaver per vendicarsi dei torti subito. In detenzione, il marito di Zuleyha non riuscirà a non pensare ad Yilmaz in quanto consapevole di aver scoperto la verità sul suo sposalizio. Per questo motivo, Yaman giungerà addirittura a pugnalarsi per cercare un modo per uscire dal carcere.

Demir e sua moglie pronti a scappare dalla Turchia

Nelle prossime puntate di Terra amara, Demir riuscirà ad evadere dall'ospedale in cui era stato ricoverato per rimarginare la ferita. In seguito, il ricco imprenditore deciderà di intercettare un incontro chiarificatore tra sua moglie e Yilmaz (Uğur Güneş) grazie a una soffiata di Hunkar.

In questa circostanza, Yaman minaccerà Zuleyha di non farle più vedere Adnan, tanto da riuscire a costringerla ad abbandonare nuovamente l'ex fidanzato. Una volta tornata alla tenuta, Altun sarà costretta ad accettare di seguire suo marito fuori dalla Turchia. A tal proposito, la ragazza rischierà di diventare una latitante come Demir se un imprevisto non cambiasse le carte in tavola.

Adnan rischia la vita, Yaman rinuncia alla fuga

Adnan accuserà una febbre elevatissima che desterà la preoccupazione della madre. Demir, a questo punto, capirà che suo figlio sta rischiando la vita. Per questo motivo, il ricco imprenditore sarà costretto a ordinare ai suoi scagnozzi di far ritorno ad Adnan in modo che Adnan venga visitato da un suo medico di fiducia.

Una mossa che si ritorcerà contro Yaman, il quale sarà obbligato a consegnarsi alla polizia e tornare in carcere. Dall'altra parte, Zuleyha (Hilal Altınbilek) apprezzerà il gesto altruista del marito, tanto da giurargli di attenderlo a casa quando sarà di nuovo un uomo libero.

In attesa di vedere queste novità in televisione, si ricorda che le puntate perse dello sceneggiato possono essere riviste on demand su "Mediaset Play Infinity".