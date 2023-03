Proseguono le anticipazioni settimanali di Terra Amara relative alle puntate che andranno in onda su Canale 5 dal 20 al 25 marzo. Tanti i colpi di scena a cui assisteranno i telespettatori della soap turca: Demir sarà definitivamente scagionato dall'accusa di omicidio di Cengaver, facendo temere Hatip per la propria libertà, ma ciò non donerà serenità alla sua famiglia. Zuleyha organizzerà la fuga con Yilmaz e quando tutto sembrerà pronto, Akkaya scoprirà che sua moglie è in dolce attesa e deciderà di restare al suo fianco, facendo disperare Zuleyha.

Zuleyha e Yilmaz organizzano la fuga

Le anticipazioni di Terra amara, relative alle puntate che andranno in onda da lunedì 20 a sabato 25 marzo, partono dalla richiesta di Gulten a Zuleyha di far rientrare a lavoro Saniye e Gaffur. Altun accontenterà l'amica, ma Hunkar sarà arrabbiata con Demir per la precedente decisione di licenziare i suoi domestici senza avvertirla. Demir riceverà la visita di un uomo che gli restituirà la borsa della cugina con all'interno i soldi dati da Hunkar per scagionarlo e un biglietto per la Francia, a testimonianza che Sermin stava per fuggire. Nel frattempo la polizia comunicherà a Yaman che le accuse contro di lui sono decadute, in quanto verrà ritrovata l'arma del delitto e non ha le sue impronte.

Ciò provocherà preoccupazione in Hatip, che comincerà a temere che la polizia possa risalire a lui.

Mentre Mujgan noterà lo strano comportamento del marito, Yilmaz e Zuleyha organizzeranno la fuga aiutati dalla fidata amica Gulten. Per portare a termine il loro piano decideranno di darsi appuntamento in un luogo segreto approfittando del trambusto creato a Villa Yaman durante una cena organizzata dalla famiglia.

Altun manterrà fede alla sua promessa e con Adnan si recherà al luogo prestabilito.

Mujgan è incinta

Yiulmaz, prima della fuga, si presenterà al cospetto della moglie per confessarle il suo amore per Zuleyha, ma una volta arrivato in ospedale scoprirà che la moglie è incinta e non si sentirà pronto a lasciarla in un momento tanto delicato.

Yilmaz arriverà in ritardo all'appuntamento con la sua innamorata, che gli lascerà un ciondolo. Preoccupata sui motivi per cui Akkaya non si sia presentato, Zuleyha proverà a raggiungerlo telefonicamente, ma scoprirà che lui si sta divertendo con la sua famiglia. Infatti Mujgan e il marito riveleranno a Fekeli e Behice di aspettare un figlio. Yilmaz proverà a parlare con Zuleyha, ma lei si rifiuterà.

Alla tenuta i cavalli si ammaleranno e Demir darà la colpa alla madre, accusandola di non aver badato bene ai loro affari. La matrona degli Yaman si sentirà offesa da Demir, a cui non rivolgerà più la parola. Sermin, nel frattempo, deciderà di lasciare il paese, ma scoprirà che ancora una volta i suoi conti sono stati bloccati.

Yilmaz dirà a Zuleyha che non è fuggito con lei perché Mujgan è incinta. Altun deciderà di non avere più a che fare con l'uomo che ama. In paese si festeggerà il nuovo governatore e alla festa verranno invita le personalità più importanti. Cosa succederà quando si ritroveranno tutti nello stesso luogo? Per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.