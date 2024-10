Le anticipazioni settimanali di Tempesta d'amore, sulle puntate che andranno in onda dal 7 all'11 ottobre, raccontano che Shirin perderà inavvertitamente la sua fede nuziale e andrà nel panico perché non riuscirà a trovarla. Dopo aver rivelato a Gerry quanto accaduto, i due la cercheranno insieme.

Andrè parte per il Sudafrica

Andrè sceglierà di partire per il Sudafrica, nonostante Werner speri che possa ripensarci. Eleni uscirà a pezzi da un incontro con Leander e Christoph la consolerà, mentre Alexandra e Markus cercheranno di tenere la figlia lontana dal suo ex.

Shirin si renderà conto di aver perso la sua fede nuziale e non saprà come dirlo al marito. Successivamente la coppia si metterà alla ricerca dell'anello e organizzerà, non senza qualche contrattempo, il viaggio di nozze. Helene deciderà di restare in città, anche dopo la partenza di Andrè, per assistere alla nascita del suo nipotino. Erik anche se non ne avrà voglia, spinto da Yvonne, si preparerà a giocare a scacchi con Werner.

Markus e Alexandra saranno sempre più vicini, mentre Eleni partirà con Christoph per un viaggio di lavoro. Distrutta per la perdita di Vroni, Alexandra finirà per cedere alla passione con Markus, tradendo di fatto Christoph. La donna chiarirà subito che si è trattato di un errore e l'ex marito, vedendola disperata, deciderà di non interferire oltre nella sua vita privata.

Quando Eleni e Christoph torneranno dal viaggio, non sapranno nulla di quanto è accaduto in loro assenza.

Noah interessato a Greta

Valentina cercherà di prendere le distanze da Noah, ma poi basterà un momento vicino a lui per far riaccendere le speranze. Greta spingerà Noah verso altre ragazze per non avere ripercussioni al lavoro, ma quando l'argomento cadrà su Valentina, Noah dirà di vedere in lei solo una ragazzina, ignaro che la giovane stia ascoltando la conversazione.

Valentina affronterà il giovane e poi andrà a fare una gita a cavallo. Poco dopo, Noah scoprirà che il cavallo della giovane è rientrato da solo e andrà alla ricerca di Valentina. Preso dalle ricerche, Noah dimenticherà un appuntamento con Greta, ma quando i due si vedranno scatterà un bacio. Greta però cercherà di prendere le distanze da lui.

Mentre Shirin e Gerry partiranno per il viaggio di nozze, Christoph non ci metterà molto a capire che la compagna ha qualcosa che non va. Successivamente Eleni rivelerà alla madre di essere entrata in sintonia con Christoph durante il viaggio d'affari. Alexandra deciderà di non di dire niente del tradimento, mentre Markus proverà a riconquistarla.

Greta dovrà fare i conti con l'intossicazione alimentare che ha colpito alcuni ospiti dell'albergo: la colpa potrebbe essere sua. Yvonne proverà a stare vicino alla ragazza, ma lei rifiuterà la proposta di Erik di trasferirsi nella camera che era di Gerry.

Riassunto delle puntate precedenti

Nelle puntate precedenti Shirin e Gerry, dopo tanti preparativi, sono convolati a nozze, circondati dall'affetto di amici e familiari.

Andrè ha avuto dei dubbi sul suo trasferimento, mentre il fratello ha provato delle mosse di avvicinamento.

Leander, per non creare problemi a Eleni, ha deciso di chiudere la loro relazione e a nulla sono valse le richieste della ragazza di ripensarci. Valentina ha continuato a sperare di poter intraprendere una relazione con Noah, ma quest'ultimo è sempre più interessato alla nuova chef Greta.