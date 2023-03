I nuovi episodi di Terra Amara, che verranno trasmessi prossimamente su Canale 5, vedranno delinearsi sempre di più il personaggio di Hatip. Come rivelano le anticipazioni della soap provenienti dalla Turchia, Tellidere si sentirà l'acqua alla gola nel momento in cui Rasit, suo uomo di fiducia, che si era occupato di disfarsi della pistola usata da Hatip per uccidere Cengaver, si caccerà nei guai per una rissa all'interno di un locale e verrà ricercato dalla polizia. Visto che l'arma del delitto verrà ritrovata e porterà le impronte di Rasit, Hatip temerà che la polizia possa risalire a lui, così pagherà un uomo affinché si prenda la colpa dell'uccisione dell'amico di Yilmaz.

Il losco piano di Hatip

Proseguono le anticipazioni di Terra amara concentrandosi sulla figura di Hatip. Seguendo la trama della soap turca, la dinamica in questione prenderà il via nel momento in cui Rasit, uomo di fiducia di Hatip, resterà coinvolto in una rissa all'interno di un locale. La polizia si metterà sulle sue tracce, ma Tellidere lo nasconderà. La scelta del perfido uomo sarà legata alla paura che la polizia possa collegare l'omicidio di Cengaver a lui. Infatti è stato Rasit a occuparsi di occultare la pistola, poi ritrovata dalla polizia, con cui è stato commesso il crimine e che di fatto porta le sue impronte.

Dopo aver mentito alla polizia negando la presenza di Rasit nella sua tenuta, Hatip penserà di mettere in atto uno stratagemma per poter vivere più serenamente.

Tellidere si metterà sulle tracce di un ex dipendente di Cengaver che avrà necessita di soldi, essendo rimasto da diversi mesi senza lavoro. Hatip prometterà all'uomo una grossa somma di denaro, che verrà poi devoluta alla sua famiglia se si farà arrestare per l'omicidio dell'amico di Yilmaz. Essendo davvero disperato, l'ex dipendente accetterà la proposta.

Un ex dipendente di Cengaver si addossa le colpe di Tellidere

A questo punto entrerà nuovamente in gioco Rasit, che si presenterà spontaneamente presso l'ufficio del pubblico ministero Julide. Ci metteranno poco gli inquirenti a notare che le impronte sull'arma usata per uccidere Cengaver sono appartenenti a Rasit. L'uomo di fiducia di Hatip così spiegherà, mentendo, che a dargli la pistola è stato un ex dipendente di Cengaver.

In seguito Rasit aggiungerà di essersi liberato dell'arma credendo che fosse stata usata per un affare losco.

Non appena l'uomo verrà convocato confermerà la versione fornita da Rasit e di fatto per lui scatteranno le manette, mentre Hatip tirerà un sospiro di sollievo e potrà proseguire con i suoi loschi piani. Per scoprire la prossima mossa di Tellidere non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.