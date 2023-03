Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole confermano che Lara porterà avanti il suo piano, atto a manipolare Roberto, usando il piccolo Tommaso. La donna riuscirà a ottenere una vittoria dopo l'altra, tuttavia tutto questo non è destinato a durare per sempre.

In merito alla vicenda l'attore Riccardo Polizzy Carbonelli, che presta il volto a Ferri, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al futuro del suo personaggio. A quanto pare quella attuale è solo una fase, scaturita dalla voglia di riscatto come padre, tuttavia il personaggio non è cambiato e secondo l'attore di Roberto presto le cose cambieranno.

Un posto al sole: che sta succedendo a Ferri?

Una delle critiche che il pubblico di Un posto al sole sta muovendo più spesso al personaggio di Ferri è quella di essersi "rammollito". Nelle puntate attuali Roberto sembra essere una copia sbiadita del cinico imprenditore senza scrupoli di un tempo.

Va detto che questo personaggio nel tempo ha avuto una forte evoluzione, che l'ha sempre più allontanato dalla figura del cattivo. Roberto negli anni ha attuato una sorta di processo di redenzione che lo ha portato a essere il tenero nonnino di Irene. L'imprenditore, però, non ha mai rinunciato al suo lato più scaltro e cinico, ed è proprio questo che viene maggiormente contestato dai fan. Come può un uomo come Ferri lasciarsi abbindolare da Lara?

Lara sta manipolando Roberto

Molti hanno criticato il fatto che Ferri non abbia chiesto l'esame del Dna, dimenticando che in realtà tale procedura è stata fatta quando Lara era ancora incinta. Tutto quello che è successo dopo ha dell'incredibile e per quanto Roberto possa essere sospettoso, a tutti gli effetti non potrebbe mai immaginare che Martinelli abbia abortito e poi acquistato un bambino all'estero.

Le anticipazioni confermano che Lara porterà avanti il suo piano e riuscirà a ottenere diverse concessioni da Ferri. In particolare, a un certo punto, l'uomo farà qualcosa di importante per la sua ex e il gesto sarà così eclatante da mettere a rischio il rapporto con Marina. Al momento non viene chiarito cosa farà Roberto, ma la sensazione è che si tratti di qualcosa di materiale.

L'imprenditore potrebbe cedere sull'appartamento o versare dei soldi alla donna. Più difficile, ma non impossibile, che le chieda di vivere vicino a lui, ma come la prenderà Marina?

Le anticipazioni rivelano che la donna sopporterà sempre meno la presenza ingombrante di Lara. Tuttavia dovrà accettarla, poiché anche lei è ben lontana dal sospettare cosa abbia macchinato la sua rivale.

Riccardo Polizzy Carbonelli: 'Presto le cose cambieranno'

In merito al futuro di Ferri, Riccardo Polizzy Carbonelli ha rilasciato una dichiarazione a Napoliclick: "Ora lo vediamo più disponibile al dialogo semplicemente perché è più disposto al confronto e ha un forte desiderio di viversi Marina, ma tra poco le cose cambieranno [...] Il suo buonismo è limitato solo a Marina, con cui ha ritrovato la serenità, e alla paternità, tema su cui, per il suo passato da cattivo padre, è molto sensibile.

Per tutto il resto, è sempre l’uomo tagliente e brusco che conosciamo, quello da cui non possono uscire frasi troppo melense e ci si può sempre aspettare di tutto".

È lecito pensare che prima o poi la verità venga fuori e in quel momento si potrà fare i conti con un Roberto Ferri vendicativo e "cattivo" come un tempo. Non resta che attendere l'evoluzione di questa storyline, destinata a durare per diverse puntate.