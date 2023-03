Diverse novità caratterizzeranno le nuove puntate di Terra Amara, che i telespettatori avranno modo di vedere nelle prossime settimane su Canale 5. Le trame turche della soap opera svelano che Mujgan Hekimoglu apparirà fuori controllo dopo aver scoperto che Ali Fekeli ha dato ospitalità alla sua rivale Zuleyha Altun nella propria tenuta.

Terra amara, anticipazioni: Mujgan decisa a rifarsi una vita in America

Le anticipazioni di Terra amara riguardanti le nuove puntate trasmesse nelle prossime settimane in tv rivelano che Mugan rinuncerà a fuggire.

Tutto inizierà quando Demir vedrà un filmato su un incontro compromettente tra Zuleyha e Yilmaz inviatogli dalla dottoressa Hekimoglu. L'ex meccanico a questo punto si scaglierà contro sua moglie, rimproverandola di aver creduto erroneamente che avesse una storia extraconiugale con l'ex fidanzata. La pediatra così capirà di non essere più ben accettata a Cukurova, tanto da decidere di fare le valigie con l'intenzione di rifarsi una vita in America, insieme al figlio Kerem Ali.

Yilmaz si metterà subito sulle tracce di Mujgan quando scoprirà le sue intenzioni: la donna troverà ospitalità presso un'amica in attesa dei passaporti per l'America.

Fekeli dà ospitalità a Zuleyha in casa sua

Ben presto Yilmaz scoprirà che sua moglie è riuscita a procurarsi un passaporto per Kerem Ali per imbarcarsi per l'America.

Nel frattempo Demir deciderà di cacciare Zuleyha di casa dopo averle giurato che non le farà più vedere i figli. La donna sarà così disperata da cercare di togliersi la vita cospargendosi di benzina con la chiara intenzione di darsi fuoco.

Comunque Altun sarà salvata dall'intervento provvidenziale di Fekeli, il quale le darà anche ospitalità in casa sua.

Una decisione che farà arrabbiare molto Demir.

Anche un'altra persona non vedrà di buon occhio la presenza della nuora di Hunkar alla tenuta: Behice temerà che Zuleyha possa riconquistare il cuore di Yilmaz approfittandosi della vicinanza.

La dottoressa Hekimoglu rinuncia a partire dopo l'arrivo della rivale alla tenuta

Behice si metterà in contatto con Mujgan, ancora in attesa dell'imbarco per gli Stati Uniti.

La donna avviserà sua nipote che Zuleyha è diventata l'ospite di Fekeli.

La dottoressa Hekimoglu così sarà colta da una forte gelosia, finendo per rinunciare alla partenza e far ritorno alla tenuta di Fekeli. Qui le due donne si renderanno protagoniste di uno scontro. In particolare, la nipote di Behice incolperà la rivale di aver approfittato degli eventi per stabilirsi sotto lo stesso tetto di Yilmaz. Una sfuriata che lascerà attonita Zuleyha, la quale abbandonerà la villa dopo aver rubato un'arma da fuoco di Fekeli.