Le trame degli episodi della soap tv Endless Love in programma da lunedì 4 a sabato 9 novembre in prima visione su Canale 5 rivelano che Emir si offrirà di aiutare Zeynep, la quale temerà di essere arrestata per aver ucciso Ozan. L'imprenditore dirà alla sua ex amante di incastrare Kemal come assassino del fratello di Nihan, in modo tale da evitare l'arresto. Zeynep inizialmente rifiuterà la proposta, per poi accettare quando verrà ricattata.

Emir propone a Zeynep di incastrare Kemal in merito alla morte di Ozan

Kemal e Nihan si incontreranno per fare chiarezza sulla morte di Ozan, mentre Tarik, chiederà un grosso favore ad Asu.

Nel frattempo, Hakan consegnerà a Kemal i contatti della persona associata all'impronta sul bottone. Nihan proverà ad aprire la porta della casa in cui vive Zeynep con la chiave del presunto assassino di Ozan, ma non ci riuscirà. Kemal - molto turbato - non rivelerà alla pittrice che sua sorella ha cambiato la serratura.

Intanto Zeynep - disperata - riceverà la visita di Emir, che le proporrà di incastrare Kemal dell'omicidio di Ozan. Ma la donna non apparirà disposta a tradire suo fratello anche se poi sarà convinta dall'imprenditore che la ricatterà usando il figlio che aspetta.

Kemal organizza il compleanno di Deniz a casa di Fehime

Successivamente Nihan e Kemal interrogheranno il medico, la cui impronta era stata ritrovata sul bottone.

L'uomo dimostrerà di avere un alibi di ferro, affermando di essere stato fuori da Istanbul per un anno. Ma il medico ricorderà che era scomparso il suo camicie quando era tornato a lavoro.

Kemal, invece, vorrà festeggiare il compleanno di Deniz a casa di Huseyin e Fehime. L'ingegnere intanto dirà a Nihan di aver organizzato un piano per tenere occupato Emir.

La sera prima della festa, Kemal rassicurerà Zeynep, dicendole che farà il possibile per proteggerla da chi la vuole in carcere per la morte di Ozan. La donna - una volta fuori dall'abitazione - riceverà una telefonata da Emir, che le chiederà di compiere una misteriosa chiamata dal cellulare del fratello.

Riepilogo episodi precedenti di Endless Love

Nelle ultime puntate di Endless Love, andate in onda a fine ottobre su Canale 5, la polizia ha iniziato le ricerche per trovare il nascondiglio di Kemal e Deniz.

Nel frattempo, Hakan ha scoperto da Zeynep che la bambina è la figlia dell'ingegnere. Nonostante questo, l'uomo di legge ha spiccato un mandato d'arresto nei confronti di Kemal per il rapimento di Deniz.

Anche Emir ha iniziato personalmente le battute di ricerca, facendo spiare tutti i conoscenti del suo nemico. Allo stesso tempo, Kemal - certo che qualcuno abbia fatto la spia - è apparso desideroso di trovare la talpa.