Diversi colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate di Terra Amara in programma nelle prossime settimane su Canale 5. Le trame della soap opera rivelano che Mujgan Hekimoglu inveirà contro Zuleyha dopo averla trovata con in braccio il piccolo Kerem Ali.

Terra amara, anticipazioni: Kerem Ali finisce in incubatrice dopo la nascita

Tutto inizierà quando la nipote di Behice spierà un conversazione tra Zuleyha e Sabahattin e scoprirà che il piccolo Adnan è in realtà figlio di Yilmaz. Inizialmente la pediatra deciderà di non rivelare di sapere la verità al consorte.

Successivamente la dottoressa partorirà un bambino al settimo mese di gestazione. Il piccolo Kerem Ali verrà riposto in incubatrice visto che presenterà una grave insufficienza respiratoria. Una situazione che farà preoccupare moltissimo Mujgan.

Yilmaz non può prendere in braccio suo figlio

Nelle puntate turche di Terra amara, Zuleyha darà alla luce Leyla nella stessa sala operatoria della rivale. Proprio quest'ultima accuserà suo marito di non esserle stato vicino in questo delicato momento. Inoltre la pediatra scoprirà che era stato proprio l'ex meccanico ad accompagnare Zuleyha in ospedale poiché colta improvvisamente dalle doglie del parto.

Pertanto Hekimoglu impedirà a suo marito di prendere e cambiare il pannolino a Kerem Ali una volta tornato a casa dopo un mese d'ospedale.

Un comportamento che non piacerà affatto a Fekeli e Behice, che cercheranno di far cambiare idea a Mujgan. Ma il peggio dovrà ancora arrivare.

La pediatra su tutte le furie dopo aver sorpreso Zuleyha con Kerem Ali

Mujgan sarà chiamata dalla segreteria dell'ospedale per portare alcuni documenti in ufficio da firmare. La dottoressa cercherà di evitare di andare all'appuntamento, ma Yilmaz la esorterà a uscire di casa, precisando di essere in grado di badare al bambino.

Pertanto Hekimoglu deciderà di uscire lasciando Kerem Ali alla tenuta. Il neonato, a un certo punto, inizierà a piangere disperato, dimostrando di avere fame. Yilmaz cercherà invano di dare il biberon al figlio, che lo rifiuterà, in quanto allattato esclusivamente al seno.

Intanto i pianti del bambino rimbomberanno in tutta la tenuta.

Zuleyha chiederà al suo ex fidanzato se ha bisogno d'aiuto dopo aver udito un gran trambusto dall'abitazione vicina. La protagonista, a questo punto, accetterà di allattarlo al seno nonostante un iniziale rifiuto. Proprio in quel momento Mujgan rientrerà a casa, andando su tutte le furie quando vedrà Kerem Ali in braccio alla rivale. Alla fine la pediatra obbligherà Zuleyha a uscire immediatamente dalla sua casa intimandole di non farsi più vedere.