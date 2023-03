Le prossime puntate di Terra Amara metteranno in mostra un forte nervosismo da parte di Mujgan. Come rivelano le anticipazioni provenienti dalla Turchia, la dottoressa quando vedrà Zukeyha intenta ad allattare suo figlio si arrabbierà e urlerà contro.

Tutto ciò accadrà quando Mujgan sarà costretta ad allontanarsi da Kerem Ali per alcuni problemi di lavoro. Il bimbo piangerà disperato, attirando l'attenzione di Altun che si offrirà per allattare il piccolino. Mujgan farà ritorno a casa proprio in quel momento e - sentendosi minacciata dalla presenza della sua rivale - la caccerà in malo modo da casa sua.

Mujgan in pena per il figlio

Seguendo la storyline della soap turca, Mujgan scoprirà per puro caso che Adnan è figlio di Yilmaz e non di Demir. Essendo anche lei in dolce attesa, la dottoressa deciderà di mantenere il segreto col marito per non mettere in pericolo il suo matrimonio, ma inizierà a sviluppare un'insana insofferenza nei confronti del bambino. Al culmine dell'ennesima discussione con Zuleyha per via di suo figlio, Mujgan entrerà in travaglio. Quando Mujgan arriverà in ospedale, giungeranno sul posto anche Yilmaz con Altun anche lei in travaglio.

Zuleyha partorirà una bambina sana, mentre non sarà lo stesso per Mujgan. Il suo bambino nato prematuro avrà bisogno dell'incubatrice ma con le cure adeguate presto potrà tornare a casa.

La dottoressa inizierà ad allontanare il marito, accusandolo di essere stato in compagnia di Zuleyha mentre lei aveva bisogno della sua presenza e quindi continuerà a tenerlo lontano dal loro bambino (a cui verrà dato il nome di Kerem Alì) anche quando potranno fare ritorno a casa. Mujgan impedirà a Yilmaz perfino di prendere in braccio il piccolo, anche se sia la zia Behice che Fekeli proveranno a farla ragionare.

Zuleyha offre il suo aiuto a Yilmaz

Sebbene si rifiuti di allontanarsi dal proprio bimbo, Mujgan sarà costretta ad andare a lavoro per firmare delle carte e quindi Yilmaz potrà finalmente accudire il piccolo. Ma poco dopo Kerem Alì inizierà a piangere disperato, in preda alla fame. Le urla del piccolo arriveranno fino alla casa di Zuleyha, che si presenterà sul posto per offrire il proprio aiuto.

Il neonato, abituato ad essere allattato dalla madre, rifiuterà il latte artificiale e così Zuleyha, che già sta allattando la figlia, cercherà di fare lo stesso col bambino.

In quello stesso momento arriverà Mujgan che vedendo la scena si arrabbierà moltissimo, urlando a Zuleyha di non permettersi di avvicinarsi al suo bambino né di entrare in casa sua.