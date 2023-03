Le prossime puntate di Terra Amara vedranno protagonista l'ossessione di Mujgan nei confronti di Zuleyha. Come rivelano le anticipazioni della soap turca, dal momento in cui Mujgan scoprirà che il marito è il padre biologico di Adnan inizierà a fare gesti sconsiderati. Per di più il parto delle due donne avverrà lo stesso giorno e Mujgan scoprirà che il marito si trovava con la sua ex quando lei aveva bisogno. Le sfuriate di Mujgan contro Zuleyha saranno sempre più frequenti, tanto che Yilmaz arriverà a chiedere alla moglie di farsi aiutare da uno psichiatra.

Le sfuriate di Mujgan

Proseguono le anticipazioni di Terra amara concentrandosi sulla figura di Mujgan. Seguendo la trama della soap turca, Kerem Alì, il figlio di Mujgan e Yilmaz, nascerà lo stesso giorno di Leyla, la figlia di Demir e Zuleyha. L'astio della dottoressa contro la sua rivale si farà sempre più forte, soprattutto in considerazione del fatto che il figlio nato prematuro abbia bisogno di cure particolari. Oltre a tenere Yilmaz lontano dal figlio, Mujgan farà diverse scenate contro Altun tanto che il suo atteggiamento preoccuperà tutta la sua famiglia, che comincerà a temere per la sua salute mentale.

La situazione si complicherà nel momento in cui Zuleyha, preoccupata per Adnan che avrà la febbre alta, deciderà di prendere l'auto per portarlo dal pediatra.

Appena fuori dalla sua tenuta Altun incontrerà Mujgan, che con fare insolente le chiederà dove si stia recando. Con fare provocatorio Zuleyha le risponderà di avere un appuntamento segreto con Yilmaz, mandando fuori di testa la dottoressa.

A Mujgan basterà vedere nell'auto del marito un foulard che penserà subito che sia quello indossato da Zuleyha, così si recherà presso la tenuta degli Yaman dove farà una scenata alla sua nemica davanti a lavoratori e famiglia.

Zuleyha però sbugiarderà subito la dottoressa estraendo il suo foulard dal passeggino del piccolo Adnan, così la zittirà all'istante.

La richiesta di Yilmaz alla moglie

Yilmaz interverrà nella conversazione dimostrando alla moglie che il foulard visto nella sua auto appartiene a un'amica della zia Behice, a cui lui ha dato un passaggio.

La dottoressa ancora una volta dimostrerà di essere insicura e instabile mentalmente, visto che chiamerà lei stessa l'amica della zia, la quale non potrà fare altro che confermare la tesi del marito.

Preoccupato per gli atteggiamenti sempre più fuori controlli di Mujgan. Yilmaz deciderà di prendere in mano la situazione e chiederà alla moglie di iniziare una terapia con uno psichiatra per risolvere i suoi problemi. La dottoressa non si opporrà e deciderà di acconsentire alla richiesta del marito. Cosa si nasconde dietro il comportamento mansueto di Mujgan? Per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.