Come sta Maria De Filippi dopo il lutto che l'ha colpita? In queste settimane la conduttrice è ritornata ai suoi impegni quotidiani con il piccolo schermo e, intanto, a svelare dei retroscena sulla conduttrice ci ha pensato il settimanale diretto da Alfonso Signorini.

La conduttrice è stata beccata dai fotografi della rivista mentre si godeva qualche ora di relax all'aria aperta, assieme a suo fratello e all'amico Rudy Zerbi.

Retroscena su Maria De Filippi: come sta dopo il lutto

Nel dettaglio, per Maria De Filippi questo è sicuramente uno dei periodi più difficili della sua vita: la morte di Maurizio Costanzo l'ha profondamente segnata anche se, in questi giorni, la conduttrice ha scelto comunque di tornare a lavoro e di riprendere in mano le redini delle sue trasmissioni previste fino alla fine di questa stagione televisiva Mediaset.

Il settimanale "Chi" ha svelato che la conduttrice sta trascorrendo molto del suo tempo proprio all'interno degli studi televisivi romani dove vengono registrate le puntate delle sue trasmissioni, ma tende a concedersi anche delle pause all'aria aperta con famigliari e amici.

'Fra sport e famiglia', ecco come sta oggi Maria De Filippi

"Sabato 18 marzo la conduttrice riparte con il serale di Amici. Intanto si prende qualche ora, in questi giorni che trascorre soprattutto negli studi Elios, per passeggiare all'aria aperta e giocare a tennis con il fratello e l'amico Rudy Zerbi", si legge sulle pagine della rivista.

"Fra sport e famiglia si prepara al lavoro", scrive ancora la rivista di Alfonso Signorini parlando della conduttrice considerata la "regina indiscussa" degli ascolti di Canale 5 sia in prima serata che in daytime.

Da sabato 18 marzo riparte il serale di Amici 22 su Canale 5

Intanto, in questi giorni, vanno avanti i preparativi per la nuova edizione del serale di Amici 22: la prima puntata del talent show è in programma sabato 18 marzo su Canale 5 ma, come di consueto, lo show verrà registrato con qualche giorno d'anticipo rispetto alla messa in onda televisiva.

Al momento, infatti, la registrazione della prima puntata è prevista per giovedì 16 marzo: è questo il giorno in cui i protagonisti del talent show Mediaset si ritroveranno in studio per le riprese dell'appuntamento d'esordio di questa edizione.

Le novità non mancheranno, a partire dalla giuria che è stata completamente rinnovata rispetto a quella dello scorso anno, composta da Stefano De Martino, Stash ed Emanuele Filiberto di Savoia.

Quest'anno, infatti, Maria De Filippi ha scelto di puntare sulla presenza del paroliere Cristiano Malgioglio, sul ballerino Giuseppe Giofrè e il cantautore Michele Bravi.