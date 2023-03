Le prossime puntate di Terra Amara costringeranno Fekeli a ricredersi in più occasioni su Hunkar. Come rivelano le anticipazioni della soap turca provenienti dalla Turchia, infatti, il padrino di Yilmaz, dopo aver deciso di annullare le nozze con la madre di Demir, in seguito alle confessioni di Zuleyha sui comportamenti che la suocera ha avuto nei suoi riguardi, riceverà ancora una volta la visita della matrona degli Yaman. Hunkar, sentendosi minacciata da Behice, che le lascerà intendere di sapere tutta la verità sulla paternità di Adnan, deciderà di confessare lei stessa la scomoda verità a Fekeli, il quale ne resterà profondamente turbato.

Hunkra minacciata da Behice

Proseguono le anticipazioni di Terra amara, concentrandosi sulla relazione travagliata che vede protagonisti Fekeli e Hunkar. Seguendo la storyline della seguitissima soap turca, Mujgan in un impeto d'ira si lascerà sfuggire con la zia Behice che Adnan e Kerem Ali sono fratellastri. Behice così capirà che Yilmaz è il vero padre del primogenito di Zulyeha e, sebbene abbia promesso alla nipote di mantenere il segreto, non perderà occasione di lanciare frecciatine a Hunkar lasciandole intendere di conoscere tutta la verità.

La situazione si verrà a complicare nel momento in cui Behice si metterà contro Hunkar durante l'elezione della presidentessa delle dame di carità.

Ad avere la meglio sarà Hunkar, visto che Fusun le darà il suo voto che risulterà quello decisivo. Behice prenderà malissimo la sconfitta e così passerà a minacciare la sua "rivale" pensando che quest'ultima abbia condotto una campagna diffamatoria nei suoi riguardi.

Fekeli devastato dalle rivelazioni su Adnan

Behice intimerà a Hunkar di fare attenzione al suo modo di comportarsi visto che già in passato si è macchiata di diverse colpe come, ad esempio, quella di dividere due persone destinata a stare insieme.

La matrona degli Yaman avrà la conferma che la zia di Mujgan conosce la verità su Adnan e deciderà di andare in prima persona da Fekeli temendo che la donna possa raccontargli tutto.

Dopo avergli fatto giurare sul nipotino appena nato di mantenere il segreto, Hunkar confesserà finalmente di aver fatto pressioni su Zuleyha costringendola a dire che Adnan fosse figlio di Demir, ritenuto ai tempi sterile.

Tuttavia la realtà è che il piccolo è figlio di Yilmaz. Fekeli resterà di stucco non solo per la verità appresa ma anche per aver giurato di non dire nulla al suo figlioccio. A questo punto il padrino di Yilmaz caccerà di casa Hunkar ma le conseguenze della scoperta saranno per Fekeli devastanti. Cosa gli succederà? Per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.