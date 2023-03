Colpo di scena in arrivo a Terra Amara: durante uno sfogo Mujgan rivelerà alla perfida zia Behice una verità scottante che potrebbe cambiare le sorti di tutti i personaggi della soap. Come rivelano le anticipazioni provenienti dalla Turchia, infatti, la dottoressa sempre più scossa e fuori controllo avrà l'ennesima discussione con Zuleyha e dopo aver cacciato di casa quest'ultima rivolgerà le sue ire contro il marito. Non appena Yilmaz lascerà la dimora coniugale, la zia proverà a far ragionare Mujgan, la quale in preda al nervosismo svelerà che Adnan e Kerem Ali sono fratelli.

Mujgan insofferente nei riguardi di Zuleyha

Proseguono le anticipazioni di Terra amara, concentrandosi sulle figure di Mujgan e Behice, le quali saranno protagoniste di un dialogo che consegnerà all'ultima arrivata ad Adana una potenziale arma da usare contro Hunkar e tutta la sua famiglia. Seguendo la storyline della soap turca, la dottoressa darà alla luce il suo primo figlio al settimo mese di gestazione. Il bimbo, chiamato Kerem Ali, avrà bisogno dell'incubatrice e di cure specifiche. Mujgan attaccherà il marito dandogli tutte le colpe delle sue sofferenze poiché si trovava con Zuleyha nel momento in cui a lei sono iniziate le doglie.

Il destino infatti vorrà che sia proprio Yilmaz a portare Altun in ospedale in preda ai dolori del parto nello stesso giorno in cui anche la moglie darà starà male.

Gli scontri tra Mujgan e Zuleyha non tarderanno ad arrivare: conoscendo la verità sulla paternità di Adnan, la dottoressa vedrà la sua rivale come un pericolo costante e mal sopporterà perfino il fatto che lei abbia partorito una bimba sana.

Behice scopre la verità sulla paternità di Adnan

Dopo le cure necessarie, Kerem Ali verrà dimesso ma Mujgan continuerà a tenere Yilmaz lontano dal figlio, dando segni di squilibrio mentale.

Una chiamata dall'ospedale, però, costringerà la dottoressa a lasciare il figlio con Akkaya. Il bimbo comincerà a piangere in preda alla fame e rifiuterà il latte artificiale visto che Mujgan deciderà di allattarlo. Le urla del piccolo si diffonderanno per tutta la tenuta così Zuleyha penserà bene di recarsi a casa di Yilmaz per offrire il suo aiuto e lui accetterà.

Altun si proporrà di allattare il piccolo visto che anche la piccola Leyla si nutrirà allo stesso modo, ma in quel frangente rientrerà in casa Mujgan. La donna andrà fuori di testa e caccerà Zuleyha via da casa sua intimandole di non farsi più rivedere. Seguirà uno scontro con Yilmaz che disperato lascerà la casa. La zia Behice a questo punto cercherà di far ragionare la nipote ma lei per tutta risposta dirà che è fin troppo calma considerando che Kerem è di fatto fratello di Adnan. Behice scoprirà così che Yilmaz è il vero padre del figlio di Zuleyha e non Demir: non passerà molto tempo prima che usi tale informazione per fare la guerra a Hunkar e a tutti gli Yaman. Per scoprire quali saranno le mosse di Behice non resta che attendere le prossime anticipazion i turche di Terra amara.