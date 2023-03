La soap opera turca Terra Amara continua a essere sempre più avvincente. Nei nuovi episodi Hunkar Yaman (Vahide Perçin) si mostrerà pentita per tutto il male fatto alla nuora Zuleyha Altun (Hilal Altınbilek). Non appena la protagonista principale della telenovela finirà dietro le sbarre del carcere con l’accusa di tentato omicidio, la dark lady le farà sentire tutto il suo sostegno. In particolare grazie alla matriarca, la fanciulla riuscirà a tornare in libertà e a riabbracciare i figli Adnan e Leyla.

Spoiler turchi, Terra amara: Ali Rahmet Fekeli salva la vita a Zuleyha

Zuleyha perderà il controllo nelle prossime puntate in onda su Canale 5. Tutto avrà inizio quando Demir (Murat Ünalmış) si convincerà che sua moglie abbia una tresca clandestina con Yilmaz (Uğur Güneş). Avrà questo sospetto a causa di un nastro che riceverà in forma anonima da Mujgan Hekimoğlu (Melike İpek Yalova), in cui si vedrà un abbraccio tra Zuleyha e l’ex fidanzato Akkaya. Dopo aver minacciato di uccidere con le sue stesse mani la moglie, Yaman la caccerà dalla tenuta.

A questo punto, in preda alla sconforto per essere stata separata dai figli, Zuleyha tenterà di mettere fine alla sua esistenza cercando di darsi fuoco con una tanica di benzina.

A metterla in salvo sarà Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık), che in più la ospiterà nella sua abitazione.

Demir viene operato, Hunkar chiede perdono alla nuora

La situazione sarà sempre più insostenibile nell’istante in cui Altun ruberà la pistola di Fekeli durante un duro scontro con la rivale Mujgan, che la accuserà di aver finto di volerla fare finita per riavvicinarsi a Yilmaz.

Altun sparerà diversi colpi contro il marito Demir facendolo finire in ospedale d’urgenza con una grave ferita al petto. Quest’ultimo verrà operato per sfuggire alla morte. Zuleyha verrà arrestata e sin da subito potrà contare sull’aiuto del nuovo pubblico ministero Jülide Yalçınkaya (Alayça Öztürk), che durante il primo processo farà credere che la fanciulla abbia agito per legittima difesa.

Intanto la permanenza in carcere non sarà affatto una passeggiata, visto che Altun verrà denigrata dalle sue compagne di cella. Dopo gli ultimi avvenimenti, Yilmaz sarà deciso a divorziare dalla moglie Mujgan.

Successivamente Hunkar farà visita alla nuora e le chiederà perdono per non aver fermato la violenza del figlio Demir. La signora Yaman prometterà a Zuleyha di fare di tutto per farla scagionare: quello stesso pomeriggio quest’ultima si ricongiungerà con Adnan e Leyla, e l’emozionante scena avverrà sotto lo sguardo di Jülide.