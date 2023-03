Nella nuova puntata della soap Terra amara in onda venerdì 31 marzo Mujgan parlerà a cuore aperto con Fekeli del suo matrimonio con Yilmaz, mentre Demir andrà in ospedale con la moglie per un'importante inaugurazione.

Mujgan si sfoga con Fekeli, Behice origlia la loro conversazione

La dottoressa parlerà con il padrino del marito della situazione che si è venuta a creare tra lei e Yilmaz dopo che ha scoperto la verità sul matrimonio forzato tra Demir e Zuleyha. Mujgan dirà di non riuscire a pensare la sua vita senza il padre del suo futuro bambino, ma allo stesso tempo di avere paura che Zuleyha non uscirà mai dal suo cuore.

A quel punto Ali Rahmet, con la saggezza che lo contraddistingue, consiglierà alla ragazza di seguire i suoi sentimenti e di impegnare le sue energie nella famiglia che sta costruendo con il marito, senza fare pensieri negativi a riguardo. Il vecchio boss rassicurerà la ragazza, visibilmente scossa, e le offrirà tutto il suo sostegno. Intanto Behice, nascosta dietro un muro della villa, origlierà la loro conversazione e si farà la sua idea a riguardo.

Mujgan racconta alla zia la verità sul matrimonio di Zuleyha

Nel frattempo Saniye, che avrà preso seriamente il suo nuovo ruolo da caposquadra, cercherà di far rigare dritto anche il marito, che tutto fa tranne che lavorare. L'operaio, infatti, al risveglio, avrà come unico pensiero quello di fare colazione, e così correrà in cucina dalla sorella per chiederle di preparargliela.

Poi, sentirà i coniugi Yaman uscire dalla villa e si precipiterà in giardino per aprire lo sportello dell'auto all'imprenditore. Demir, però, lo caccerà via in malo modo perché sarà ancora arrabbiato per i polli avariati che l'ex capomastro ha acquistato da Hatip, rovinando la cerimonia per la circoncisione dei bambini del villaggio.

Il figlio di Hunkar si metterà in macchina insieme a Zuleyha e, durante il tragitto, le ribadirà tutto l'amore che prova per lei e per la famiglia che hanno messo in piedi e che comprende anche il piccolo Adnan. Nel frattempo Mujgan si renderà contro che il ciondolo che si trovava nel cassetto non c'è più, e così scoppierà in un pianto disperato.

La dottoressa si sfogherà con la zia e le racconterà della lettera che Zuleyha scrisse a Yilmaz anni prima e in cui gli ha raccontato la verità sulle nozze con Demir. Behice, però, rassicurerà la nipote dicendole che non deve pensare al passato, perché ora lei rappresenta il futuro di Yilmaz. Un incoraggiamento che darà a Mujgan la spinta per credere di nuovo nel suo matrimonio.

Demir dedica il reparto pediatrico dell'ospedale alla moglie

Intanto i coniugi Yaman e i coniugi Akkaya arriveranno in ospedale per l'inaugurazione del nuovo reparto pediatrico. Il governatore ringrazierà il benefattore del progetto, Demir Yaman, e farà tagliare a lui il nastro rosso. Non appena il telo che copre l'insegna cadrà, si leggerà chiaramente il nome di Zuleyha Yaman. Demir, infatti, avrà fatto dedicare il nuovo servizio per bambini alla moglie, lasciando senza parole Yilmaz e Mujgan.