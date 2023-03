Le prossime puntate di Terra Amara vedranno Sabahattin lottare per riconquistare il cuore di Julide. Come rivelano le anticipazioni della soap turca Sermin, non appena scoprirà che il suo ex marito sta per sposare Julide, farà di tutto per impedire che ciò avvenga. Muovendosi in questa direzione la nipote di Hunkar prima farà insorgere i sensi di colpa in Julide per essersi intromessa in un matrimonio durato più di 20 anni e poi arriverà a picchiarsi da sola pur di incolpare il medico. Sabahattin, però, non si arrenderà e andrà nell'ufficio del pm per cercare di farle comprendere come stanno davvero le cose.

Addirittura il dottore chiederà proprio a Sermin di confessare la verità davanti alla donna che ama.

Sermin infanga il buon nome di Sabahattin

Proseguono le anticipazioni di Terra amara concentrandosi sulla figura di Sabahattin. Seguendo la trama della soap turca, non appena Sermin vedrà l'anello di fidanzamento al dito del suo ex marito andrà da Julide. La nipote di Hunkar, distorcendo la realtà dei fatti, spingerà il pm a lasciare il dottore, che sarà disperato al pensiero di perdere la donna che ama.

A questo punto il dottore si recherà a casa dell'ex moglie e alzando la voce le chiederà spiegazioni sui motivi che l'hanno spinta a dire tante bugie a Julide. La donna inviterà il suo ex a lasciare la sua dimora e poi per porterà a compimento il suo subdolo piano: Sermin si ferirà da sola e denuncerà Sabahattin alla polizia per metterlo definitivamente in cattiva luce con la giudice.

Recandosi nell'ufficio di Julide, Sermin porterà con sé la denuncia contro l'ex marito, ma anche i testimoni che lo avevano sentito urlare. Presa alla sprovvista, il pm dovrà dare il via alle indagini del caso, ma Sabahattin sarà ben lontano dall'arrendersi. Prendendo coraggio, il dottore andrà da Julide e cercherà di sbugiardare ogni farse detta da Sermin.

Julide ascolta la versione del dottore

Per prima cosa Sabahattin farà il modo che Julide parli con Betul via telefono per avere conferma che la figlia non stia affatto soffrendo della fine del matrimonio dei genitori, così come l'ex moglie le aveva fatto credere. Inoltre il dottore riporterà alla mente di Julide la denuncia fatta da Sermin contro il cugino per l'omicidio di Cengaver, per poi ritrattare il tutto miseramente.

Il confronto tra Julide e Sabahattin verrà interrotto proprio dall'arrivo della nipote di Hunkar.

Sermin resterà stupita nel vedere l'ex marito, ma Sabahattin coglierà l'occasione per chiedere direttamente di dire la verità, smettendo di infangarlo. Serrmin accoglierà la richiesta del dottore? Per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.