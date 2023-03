Le puntate di Terra Amara che andranno in onda a breve su Canale 5 metteranno ancora una volta in evidenza la cattiveria di Sermin. Come rivelano le anticipazioni della soap provenienti dalla Turchia, la perfida nipote di Hunkar giurerà vendetta all'ex marito non appena scoprirà che Sabahattin sta per sposarsi con Julide. Dopo essere andata a parlare con il Pubblico Ministero, Sermin farà in modo di scatenare i sensi di colpi nella sua 'rivale', tanto che Julide deciderà di porre fine al suo fidanzamento. Infuriato, il dottore si recherà a casa dell'ex moglie per intimarle di dire la verità sulla fine del loro matrimonio, ma non appena lascerà l'abitazione di Sermin quest'ultima arriverà a ferirsi da sola per denunciare poi Sabahattin per violenza.

Sermin giura vendetta al suo ex marito

Proseguono le anticipazioni di Terra amara, concentrandosi sulla figura di Sermin, che metterà in gioco le sue arti da manipolatrice per rovinare ancora la vita all'ex marito. Seguendo la storyline della soap turca, dopo aver ottenuto a fatica il divorzio dalla nipote di Hunkar, Sabahattin troverà il coraggio di chiedere a Julide di sposarlo. Il nuovo Pubblico Ministero di Adana deciderà di accettare, corrispondendo i sentimenti del dottore. Tutto sembrerà andare per il meglio fino a che Sermin non verrà a conoscenza del fidanzamento dell'ex marito.

Dopo aver tentato invano di far cambiare idea a Sabahattin, Sermin si recherà nell'ufficio di Julide e con la faccia afflitta e tra finte lacrime farà insorgere nell'animo del Pubblico Ministero dei gravi sensi di colpa.

Infatti, la nipote di Hunkra non solo dirà di provare ancora dei sentimenti nei confronti del suo ex marito che tenterà di riconquistare, ma affermerà che la figlia Berul starà molto soffrendo per la separazione dei suoi genitori.

Il vile piano di Sermin per screditare Sabahattin

Julide deciderà di interrompere così il fidanzamento con Sabahattin, il quale tenterà inutilmente di spiegarla che il suo matrimonio era già finito da anni.

A questo punto, infuriato, il dottore andrà a casa di Sermin e con un tono di voce parecchio elevato le intimerà di andare di nuovo dal Pubblico Ministero e dire stavolta la verità. La nipote di Hunkar però non vorrà sentire ragioni e caccerà via Sabahattin. Non appena l'uomo avrà varcato la soglia, Sermin metterà in atto un altro vile piano per mettere in cattiva luce il suo ex marito.

Serrmin si picchierà da sola, utilizzando un portacenere di marmo, e poi correrà alla guardia civile dove denuncerà Sabahattin per una violenza fisica che l'uomo non le ha mai usato. Come reagirà Julide quando scoprirà del misfatto? Come riuscirà Sabahattin a dimostrare la sua innocenza? Per scoprirlo non resat che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.