Le prossime puntate di Terra Amara punteranno i riflettori sulla perfidia di Sermin. Come rivelano le anticipazioni della soap provenienti dalla Turchia, oltre a mettere i bastoni tra le ruote all'ex marito, affinché interrompa la sua relazione con Julide, Sermin continuerà a infangare il buon nome della famiglia Yaman, arrivando ad asserire, senza alcuna certezza, che la zia e il cugino abbiano ucciso Ercument, ignorando che invece sia stato Yilmaz a eliminare l'uomo per vendicare la violenza ai danni di Gulten. La nipote di Hunkar inventerà tutte le queste bugie per giustificare il suo mancato supporto a Behice.

Sermin volta le spalle a Behice

Proseguono le anticipazioni di Terra amara concentrandosi sulla figura di Sermin, che con il passare delle puntate si mostrerà sempre più spietata e interessata solo a raggiungere i suoi subdoli scopi. Seguendo la trama della soap turca Behice, una volta trasferitasi ad Adana, inizierà a provare un particolare interesse per Fekeli, ma si renderà presto conto del fatto che quest'ultimo provi un profondo sentimento per Hunkar. Per questa ragione cercherà di mettersi in buona luce, così Behice diventerà una delle dame di carità del paese.

Il passo successivo sarà quello di candidarsi a presidentessa del prestigioso circolo e le elezioni la vedranno contrapporsi con Hunkar.

Behice conterà sull'aiuto di Sermin, che le prometterà di darle il suo voto, ma alla fine l'ex moglie di Sabahattin non si presenterà alls votazione permettendo di fatto alla zia di trionfare. Behice non sopporterà tale affronto e vorrà delle spiegazioni proprio da Sermin.

Sermin infanga il nome di Hunkar e Demir

La donna non vorrà mettersi apertamente contro la zia, soprattutto dopo che gli Yaman hanno donato a Sermin una villa come ricompensa per aver salvato il piccolo Adnan da un incendio.

Così quando Behice le ricorderà che i suoi parenti sono arrivati a toglierle tutto, perfino la tenuta che era appartenuta a suo padre defunto, Sermin inizierà a raccontare una serie infinita di bugie, affermando di temere la reazione della zia e del cugino visto che in passato non hanno avuto paura di eliminare un parente per vendicare un torto subito.

Andando in questa direzione, Sermin farà ricadere su Hunkar e Demir la colpa dell'omicidio di Ercument, del tutto ignara del fatto che in realtà il vero colpevole dell'omicidio sia Yilmaz. Adesso che Behice conosce questa finta verità come deciderà di utilizzarla per il suo tornaconto personale? Per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.