Nelle prossime puntate di Terra Amara, in onda su Canale 5, Gülten confesserà a Züleyha una cosa vista a Villa Yaman il giorno che Ümit si è recata da loro per una visita. A quanto pare lei e Demir sono stati insieme. Gülten avrebbe voluto dirglielo fin da subito, ma Sevda e Cetin gliel'hanno impedito

Müjgan dice a Züleyha che Demir la tradisce

Züleyha vivrà uno dei momenti più difficili della sua vita. Grazie a Müjgan scoprirà che Demir l'ha tradita con Ümit, così capirà perché quest'ultima ha stretto un'alleanza con Fikret nella sua vendetta contro Demir.

Züleyha soffrirà parecchio per questo tradimento, anche perché lei ha fatto di tutto per il marito. Per esempio quando è stato accusato di tentato omicidio nei confronti di Ümit, grazie all'intervento dell'investigatore privato Sadi, è riuscita a farlo uscire di prigione. Questa, però, è solo una delle tante cose che la giovane ha fatto per lui recentemente.

Züleyha chiede perdono a Gülten e Fadik

Dopo aver saputo del tradimento, Züleyha sarà disposta a tutto pur di allontanarsi da Demir e non avrà assolutamente intenzione di perdonarlo. Così inizierà il suo piano: in primis chiederà scusa a Gülten e Fadik, perché durante una rapina in casa i ladri hanno portato via i doni che Hünkar ha lasciato per loro e Züleyha si sentirà in colpa per non essere riuscita a salvarli.

Così la ragazza regalerà a entrambe una collana, in maniera tale che si possano ricordare di lei per sempre. Gülten rimarrà un po' perplessa: "Perché dobbiamo ricordarci di te? Ci stai abbandonando?". Züleyha le risponderà che non sta andando da nessuna parte, ma nella vita non si sa mai.

La rivelazione di Gülten

Gülten rifiuterà il regalo di Züleyha, cosa che la sorprenderà parecchio.

La giovane domestica si offenderà e non capirà il motivo del suo gesto. Solo dopo aver parlato con Züleyha capirà che ha scoperto che Demir l'ha tradita.

A quel punto Gülten non riuscirà più a stare zitta e racconterà a Züleyha un fatto: il giorno che Ümit si è presentata a Villa Yaman, lei e Demir sono stati insieme. Züleyha rimarrà di sasso, ma perché non gliel'ha detto prima?

Allora Gülten le farà un'altra rivelazione: "Volevo dirtelo, ma Sevda e Çetin me l'hanno impedito".

Gülten prova a salvare Demir

In qualche modo Gülten proverà a difendere Demir, dicendo che secondo lei si è trattato solo di un errore e magari si è già pentito della cosa. In più aggiungerà che in quella occasione era soprattutto Ümit a sedurlo, mentre lui cercava di evitarla.

A Züleyha però questo non basterà per placcare la sua rabbia e perdonare il marito per tutto quello che le ha fatto: si è fidata dell'amore che provava per lei, ma ha fatto solo un errore.