La soap opera turca drammatica Terra Amara (titolo originale Bir Zamanlar Çukurova) è più movimentata grazie ai tanti colpi di scena e intrighi. Gli spoiler delle prossime puntate,raccontano che Demir Yaman (Murat Ünalmış) avrà a suo carico una denuncia anonima: l’uomo verrà considerato il responsabile dell’omicidio del cugino Ercüment Akman (Rüzgar Aksoy).

Müjgan Hekimoğlu (Melike İpek Yalova) invece sarà sempre più convinta che suo marito Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) e Zuleyha Altun (Hilal Altınbilek) siano amanti. Li sorprenderà insieme e li spierà mentre si scambieranno un abbraccio.

Spoiler turchi, Terra amara: Demir viene convocato in commissariato da Jülide Yalçınkaya

Nei nuovi episodi in onda su Canale 5 Demir verrà convocato in commissariato dal pubblico ministero Jülide Yalçınkaya (Alayça Öztürk). Yaman rimarrà sconvolto non appena apprenderà di essere stato denunciato, in forma anonima, da qualcuno che lo accusa di essere coinvolto con la morte del defunto cugino Ercüment. Demir negherà di essere un assassino, ma non farà sapere che in realtà è stato Yilmaz a far fuori il suo malvagio parente. Dopo aver parlato con la madre Hünkar (Vahide Perçin) dell'intricata questione, Yaman inizierà a sospettare di essere stato denunciato per vendetta dalla cugina Şermin Yaman (Sibel Taşçıoğlu).

Yaman farà presente a Hunkar che, se dovesse finire di nuovo dietro le sbarre ingiustamente, sarebbe disposto a fare il nome di Akkaya, nonostante abbia eliminato Ercument per impedirgli di continuare ad abusare della domestica Gulten (Selin Genç). La conversazione verrà ascoltata da Züleyha, che parecchio preoccupata sarà decisa a farsi dare delle delucidazioni da Yilmaz.

Akkaya accetterà di incontrare Altun in una casa abbandonata appartenente alla famiglia Yaman, ovviamente all’oscuro della moglie Mujgan.

Zuleyha abbraccia Yilmaz, Mujgan perde la sua sciarpa dopo aver spiato il marito

A questo punto Zuleyha non perderà tempo per abbracciare Yilmaz e lui le dirà di aver messo fine all’esistenza di Ercüment in quanto aveva violentato Gülten.

L’incontro segreto tra Altun e Akkaya verrà spiato da Mujgan, sempre più ossessionata dal pensiero che i due abbiano una relazione extraconiugale.

Mujgan riprenderà tutta la scena servendosi di una cinepresa, dopo si darà alla fuga: la donna perderà la sua sciarpa che verrà ritrovata proprio dal marito Yilmaz.