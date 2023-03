Le puntate di Terra Amara che andranno prossimamente in onda su Canale 5 metteranno in luce in maniera sempre più evidente che Mujgan soffre di uno squilibrio mentale. Come rivelano le anticipazioni della soap provenienti dalla Turchia, infatti, alla dottoressa basterà vedere un foulard simile a quello di Zuleyha nell'auto di suo marito per recarsi a casa degli Yaman e accusare Altun di incontrarlo segretamente.

Un'accusa che si rivelerà immediatamente infondata visto che Zuleyha prenderà il suo foulard dalla carrozzina del figlio dimostrando a tutti, compresi marito e suocera, che non ha mai visto in segreto il suo ex fidanzato.

Mujgan insofferente nei confronti di Zuleyha

Seguendo la storyline della soap turca, la dottoressa Mujgan e Zuleyha partoriranno nella stessa giornata. Ma se Altun darà alla luce una bimba sana (a cui verrà dato il nome di Leyla), al contrario Mujgan darà alla luce un maschietto che, essendo nato prematuro, necessiterà di cure particolari.

La dottoressa comincerà ad allontanare Yilmaz accusandolo per i suoi dolori, visto che mentre lei aveva le doglie, il marito era in compagnia di Zuleyha.

La situazione non migliorerà neanche quando Kerem Ali, questo il nome che verrà dato al bimbo, uscirà dall'ospedale. Ogni volta che Zuleyha si avvicinerà al suo bimbo e a suo marito, la dottoressa non esiterà a fare delle scenate che faranno dubitare tutti coloro che le staranno vicina della sua salute mentale.

Tutti i dubbi di Mujgan nasceranno dalla consapevolezza che Adnan è figlio di Yilmaz e, con il passare del tempo, la dottoressa non riuscirà più a controllare le sue emozioni. Tant'è che di lì a poco ci sarà una nuova sfuriata di Mujgan del tutto infondata.

Le accuse infondate della dottoressa

Zuleyha deciderà di portare Adnan dal pediatra, in quanto da tempo affetto da febbre, e non appena si metterà in auto si imbatterà in Mujgan che le chiederà con fare prepotente dove si sta recando.

Per provocare la sua nemica, Altun risponderà che sta per incontrare in segreto il marito. Le parole di Zuleyha riecheggeranno nella mente della dottoressa, la quale appena vedrà nella macchina del marito un foulard che le sembrerà identico a quello indossato dalla sua rivale non esiterà ad andare a casa Yaman.

Davanti a tutti i domestici e a Demir e Hunkar, Mujgan accuserà Zuleyha di intrattenere una relazione extraconiugale con Yilmaz, ma Altun subito mostrerà che il suo foulard si trova nella carrozzella del bambino smentendo di fatto le accuse ricevute.

Anche Akkaya interverrà per spiegare che lo scialle appartiene a un'amica della zia Behice che lui ha provveduto ad accompagnare all'aeroporto, zittendo così la moglie.

Zuleyha potrà quindi stare tranquilla, ma in paese in molti cominceranno a parlare della salute psichica della dottoressa Müjgan, affermando che i segni di squilibrio sono sempre più evidenti.