Le puntate di Terra Amara che verranno trasmesse a breve su Canale 5 vedranno la nascita di una nuova famiglia.

Come rivelano le anticipazioni della soap provenienti dalla Turchia, la morte della madre di Uzum avvicinerà la bimba a Saniye e Gaffur. I due coniugi, con l'arrivo della piccola nelle loro vite, si sentiranno finalmente completi, visto che l'impossibilità di diventare genitori li aveva da sempre tormentati. E anche Uzum si legherà molto ai due domestici degli Yaman, tanto che dopo aver preso a chiamare Saniye 'mamma', al termine di un bel pomeriggio con Gaffur si rivolgerà a lui chiamandolo 'papa'.

La morte della madre di Uzum

Proseguono le anticipazioni di Terra amara, concentrandosi sulla vita di Saniye e Gaffur, che insieme alla piccola Uzum riusciranno a formare la famiglia che da sempre sognano.

Saniye inizierà a prendersi cura di Uzum ma anche della madre della bambina, da sempre cagionevole di salute. La questione si complicherà nel momento in cui la mamma di Uzum starà molto male: la capomastro degli Yaman noterà che perderà sangue ad ogni colpo di tosse. Con il consenso dei padroni, la donna verrà portata in ospedale dove la diagnosi di medici sarà nefasta: un tumore alle vie respiratorie porterà presto via la mamma a Uzum.

E in effetti di lì a poco la donna morirà, non prima di chiedere a Saniye di non lasciare mai sola Uzum, visto che resterà orfana, non avendo mai conosciuto suo padre.

La domestica farà fede alla promessa fatta tant'è che porterà la bambina alla tenuta, trattandola come sua figlia. Neanche gli Yaman si opporranno a questa scelta, visto che la morte della loro dipendente provocherà molto dolore in tutti.

Una famiglia per Saniye e Gaffur

Uzum proverà subito un grande affetto per Saniye con la quale si legherà subito, tanto che in breve tempo comincerà a chiamarla 'mamma', riempiendo la domestica di gioia.

Più difficile sarà il rapporto con Gaffur, visto che la bambina non avendo mai conosciuto il padre non saprà come rapportarsi a una figura maschile, ma anche per l'uomo la gioia non tarderà ad arrivare. Infatti, il domestico porterà la bambina in giro per il paese e le comprerà un paio di scarpe nuove.

Al termine del giro, Uzum chiamerà Gaffur 'papà', riempiendolo di un'immensa gioia.

Il domestico si ritirerà per non far vedere agli altri la sua commozione, ma la moglie si renderà conto che suo marito è felice di avere la bambina nella sua vita. Per la coppia ci sarà quindi finalmente la possibilità di avere la tanto sognata figlia che il destino gli avrà finora negato.