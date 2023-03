Saniye sarà ancora una volta protagonista di una dinamica che si svilupperà nelle prossime puntate di Terra Amara. Come rivelano le anticipazioni della soap provenienti dalla Turchia, Saniye non vivrà bene la sua sterilità e si rammaricherà in più circostanze di non poter diventare madre. Saniye si affezionerà molto a Uzum, una bimba povera del villaggio, La capomastro comincerà a occuparsi della piccola per alleviare anche la madre, la cui salute sarà sempre più precaria. Ben presto Saniye si renderà contro che le condizioni saranno più critiche di quello che lei pensava.

Saniye si lega affettivamente a Uzum

Proseguono le anticipazioni di Terra amara, concentrandosi sulla figura di Saniye. Seguendo la trama della soap turca, nel momento in cui Demir, deluso dall'operato di Gaffur, affiderà a Saniye il ruolo di capomastro, la domestica avrà modo di entrare in contatto con i lavoratori. Recandosi alle capanne Saniye incontrerà la piccola Uzum, e immediatamente si affezionerà a lei e anche a Zelis, la madre della bimba che godrà di uno stato di salute molto cagionevole.

Uzum passerà molto tempo con Saniye, che arriverà a chiamare perfino "mamma". D'altra parte la domestica potrà svolgere con la bimba un ruolo genitoriale che per via della sua sterilità le è stato negato.

La situazione sarà destinata a complicarsi nel momento in cui la bimba correrà dalla capomastro per informarla del fatto che la madre stia molto male e non riesca ad alzarsi dal letto. Recandosi subito nell'abitazione di Zelis, Saniye si renderà conto che la situazione è molto grave: la donna non solo avrà la febbre alta, ma avrà perdite di sangue dalla bocca ogni qualvolta avrà un colpo di tosse.

La madre di Uzum ha una grave malattia

Temendo che Zelis possa avere la tubercolosi Saniye, ottenendo il consenso da Hunkar, chiederà al marito di portare la donna immediatamente all'ospedale. Purtroppo la diagnosi sarà ancora peggiore di quella immaginata da Saniye: i medici informeranno la domestica che la madre di Uzum ha un tumore molto esteso e di fatto non le resterà molto da vivere.

Saniye sarà disperata oltre che per Zelis anche per la piccola Uzum, che continuerà a chiedere informazioni sulla madre e sul momento del suo ritorno alle capanne. Purtroppo la capomastro non potrà dare risposte positive alla bimba. Cosa accadrà quando Zelis esalerà l'ultimo respiro? Con chi resterà la piccola Uzum? Per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.