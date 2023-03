I ricatti e i colpi di scena continuano a movimentare le trame della soap opera di origini turche Terra Amara (Bir Zamanlar Çukurova), che appassiona il pubblico italiano ormai da molti mesi. Le anticipazioni sulle prossime puntate in onda sulla rete ammiraglia Mediaset, raccontano che Gaffur Taşkın (Bülent Polat) all’oscuro della moglie Saniye (Selin Yeninci) svolgerà un doppio lavoro per ripagare il debito contratto con Hatip Tellidere (Mehmet Polat). L’ex capomastro verrà smascherato proprio dalla donna che ha sposato.

Spoiler turchi, Terra amara: Demir toglie a Gaffur il ruolo di capomastro

Nei nuovi episodi in programmazione su Canale 5 tra qualche settimana, Gaffur non avrà altra scelta oltre a quella di lavorare per il suo ricattatore Hatip. L’uomo dovrà saldare il debito contratto con il nuovo cattivo della telenovela, dopo aver perso ben 100.000 lire turche che avrebbe dovuto consegnare alla padrona Hünkar (Vahide Perçin) per essere stato vittima di un furto da parte di due malviventi.

Tellidere con il passare dei giorni mostrerà il suo vero volto, cominciando a fare diverse minacce a Gaffur, il quale sarà anche costretto ad acquistare da lui dei polli avariati per un banchetto organizzato dai Yaman: la fregatura sarà dietro l’angolo, dato che diversi ospiti dei suoi padroni finiranno in ospedale d’urgenza per intossicazione.

Demir Yaman (Murat Ünalmış) non perderà tempo per rimuovere a Gaffur il ruolo di capomastro, assegnandolo a Saniye.

Gaffur pedinato dalla moglie, Hunkar chiede a Hatip di lasciare in pace il suo sottoposto

A questo punto sempre dagli spoiler, si evince che Taşkın accetterà di svolgerà dei lavori notturni per il malvagio Hatip.

Saniye deciderà di pedinare il marito, dopo aver notato le sue strane uscite. La donna scoprirà che il suo amato è al servizio di Tellidere, quando lo coglierà in flagrante. Gaffur però continuerà a non essere sincero con la moglie, facendole credere di avere un debito di gioco dal valore di circa 20.000 lire proprio con Hatip.

Hunkar non rimarrà affatto ferma, dopo aver ascoltato in maniera del tutto casuale una conversazione tra Saniye e Gaffur. La signora Yaman anche se sarà delusa ancora una volta dal comportamento del suo sottoposto, farà avere la cifra necessaria a Hatip: quest’ultimo sarà costretto dalla matriarca dello sceneggiato a lasciare in pace Gaffur. Sia la suocera della protagonista Zuleyha Altun (Hilal Altınbilek) e Saniye però si sbaglieranno di grosso, poiché il debito di Taskin con Tellidere non sarà del tutto saldato: quest’ultimo dovrà ricevere ancora 84.000 lire turche dall’ex capomastro dei Yaman.