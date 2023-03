Tanti colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate di Terra Amara previste dal 6 all'11 marzo in prima visione su Canale 5. Le trame dello sceneggiato made in Turchia segnalano che Sermin Yaman vorrà fuggire in Francia da sua figlia Betul. Mujgan, invece, inizierà ad avere qualche dubbio su Yilmaz Akkaya.

Terra amara, anticipazioni: Mujgan inizia a dubitare di Yilmaz

Le anticipazioni di Terra amara riguardanti le prossime puntate italiane rivelano che Hunkar si metterà sulle tracce di Sermin. Una volta rintracciata, la matrona non esiterà a minacciare la nipote se decidesse di non ritrattare la deposizione con cui accusa Demir dell'omicidio di Cengaver.

Yilmaz, invece, si imbatterà per puro caso in Zuleyha (Hilal Altınbilek) in preda a dei violentissimi dolori al basso ventre. Il giovane porterà in ospedale Zuleyha, che rischierà di perdere il bambino che aspetta. Ma il racconto dell'ex meccanico non convincerà Mujgan (Melike İpek Yalova), la quale inizierà ad avere dei dubbi su di lui. Anche Hunkar e Fekeli crederanno che Zuleyha e Yilmaz abbiano tentato di fuggire insieme. Pertanto, i due amanti chiederanno ad entrambi una spiegazione su quanto accaduto.

Hunkar vende i suoi appezzamenti terrieri a Fekeli

Nelle puntate 6-11 marzo di Terra amara, Hunkar affiderà a Saniye il compito di organizzare un party di circoncisione dei bambini di Cukurova.

La matrona avrà come obbiettivo quello di far vedere a tutta la popolazione che la famiglia Yaman è ancora ricca e potente. Allo stesso tempo, la signora Yaman metterà insieme dei soldi per pagare Sermin in modo che possa cambiare la sua testimonianza al processo contro suo figlio Demir. Pertanto, la donna deciderà di vendere qualche appezzamento terriero della loro grande fattoria.

Hatip farà una proposta troppo bassa ad Hunkar che invece deciderà di accettare l'offerta di Fekeli.

Sermin vuole raggiungere sua figlia a Parigi nelle prossime puntate di Terra amara

Zuleyha, intanto, scoprirà che tra sua suocera e Fekeli (Kerem Alışık) c'è una storia d'amore, mentre Sermin (Sibel Taşçıoğlu) non si presenterà al processo contro suo cugino.

La moglie di Sabahattin informerà l'amica Fusun di non aver nessuna intenzione di aiutare Demir, ma di voler raggiungere sua figlia Betul a Parigi con dei documenti falsi. In seguito, la nipote di Hunkar si recherà in ospedale per informare il marito della sua partenza e della sua decisione di negargli il divorzio. Intanto, Demir crederà di essere stato abbandonato al suo destino da sua moglie decisa a fuggire con Yilmaz. Infine Fekeli accompagnerà Behice in partenza per Istanbul.