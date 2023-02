Le anticipazioni di Terra Amara provenienti dalla Turchia svelano che ben presto per Saniye ci saranno delle belle novità. La domestica non solo avrà la possibilità di esercitare il ruolo di madre con una bimba povera del villaggio anche solo per una sera ma verrà promossa ad un nuovo rulolo. Demir, infatti, dopo aver scoperto che dietro l'acquisto dei polli avariati da Hatip c'è Gaffur, non solo lo picchierà ma gli toglierà anche ogni privilegio derivante dal suo ruolo di capomastro. Inoltre, Yaman deciderà di affidare quello stesso ruolo alla moglie Saniye, la quale accetterà senza indugi certa di poterlo svolgere al meglio dopo tanti anni di servizio alla villa.

Saniye conosce la piccola Uzum

Proseguono le anticipazioni di Terra amara concentrandosi sul personaggio di Saniye. Dopo aver incassato la cocente delusione per il tradimento da parte del marito con Seher e aver dovuto rinunciare al suo sogno di diventare madre per via dell'aborto spontaneo dell'amante di Gaffur, per la domestica si prepareranno delle belle novità. Seguendo la storyline della soap turca, Saniye avrà modo di conoscere la piccola Uzum, una bimba del villaggio di cinque anni di cui potrà prendersi cura per via di un'indisposizione della madre biologica.

Seppure consapevole di non poter diventare madre per via della sua sterilità, Saniye per una sera potrà esercitare il ruolo genitoriale al fianco del marito, giocando con la bimba e facendole il bagnetto.

Ma questi bei momenti non rappresenteranno le sole novità nella vita della fidata domestica di Hunkar. Infatti, Demir le riconoscerà ben presto un ruolo di estrema importanza per tutta la villa e per gli affari degli Yaman.

Nuovo incarico per la domestica di Hunkar

Gaffur, per cercare di saldare un debito contratto con il perfido Hatip, acquisterà da quest'ultimo dei polli non sapendo che sono avariati. Gli Yaman useranno quegli stessi polli per il ricevimento di una festa per la circoncisione dei bambini del villaggio provocando l'intossicazione della maggior parte degli invitati.

Demir indagherà scoprendo che Gaffur è responsabile dell'accaduto per cui lo piccherà e deciderà di togliergli la carica di capomastro.

Le umiliazioni per Gaffur, che verrà demansionato e impiegato per i lavori umili di pastorizia, non finiranno qui. Il ruolo di capomastro infatti verrà affidato da Demir stesso alla moglie Saniye che non avrà dubbi nell'accettare, visto che ormai da anni svolge servizio presso la villa e conosce bene come si svolge ogni tipo di lavoro all'interno della tenuta. Come reagirà Gaffur scoprendo di essere adesso un sottoposto della moglie? Per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.