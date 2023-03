Nuovi guai in vista per Gaffur: nelle prossime puntate di Terra Amara le fughe notturne dell'ex capomastro per eseguire i lavori comandati da Hatip verranno scoperti dalla scaltra Saniye. Come rivelano le anticipazioni della soap provenienti dalla Turchia, infatti, la domestica più fidata di Hunkar si renderà conto che Gaffur è alle dipendenze del perfido Tellidere ma anche se verrà preso 'con le mani nel sacco', l'uomo si guarderà bene dal confessare il grosso prestito che ha ricevuto ma piuttosto racconterà di avere solo un piccolo debito di gioco da saldare.

Hunkar interverrà per salvaguardare Saniye ma nessuno delle due donne saprà che Gaffur deve a Hatip ancora moltissimi soldi.

Gaffur ricattato da Hatip

Proseguono le anticipazioni di Terra amara, concentrandosi sulla figura di Gaffur. Seguendo la storyline della soap turca, dopo aver riscosso denaro dai clienti di Hunkar, Gaffur verrà derubato dagli uomini di Tellidere e pur di non dire alla padrona quanto gli è successo chiederà l'aiuto di Hatip, inconsapevole che proprio lui è stato il mandante del furto della grossa somma di denaro. Inizialmente accondiscendente, Tellidere si mostrerà sempre più pressante nei confronti di Gaffur chiedendo ripetutamente la restituzione del prestito.

Tenendolo in pugno, Hatip costringerà Gaffur ad acquistare da lui dei polli che gli Yaman utilizzeranno per la festa organizzata per i bambini poveri di Adana in seguito alla circoncisione.

I polli saranno però avariati e molti degli invitati finiranno in ospedale. Ciò costerà il posto di capomastro a Gaffur: Demir lo solleverà dall'incarico, dando poi il titolo alla moglie Saniye. Allo stesso tempo, Hatip continuerà a fare la voce grossa con lui.

Saniye scopre del lavoro notturno del marito

Dopo averlo costretto perfino a rubare i gioielli della moglie per restituire una parte di soldi, Tellidere obbligherà Gaffur a svolgere dei lavoretti per lui in orari notturni.

Rendendosi conto che il marito è sempre fin troppo stanco, Saniye lo seguirà in una sua fuga notturna scoprendo in quali affari è invischiato. Gaffur non confesserà però di avere un debito elevatissimo ma dirà soltanto che deve dei soldi a Hatip per via di un debito di gioco.

Ascoltando di nascosto la conversazione e volendo salvaguardare la sua più fidata domestica, Hunkar deciderà di saldare lei stessa il debito e porterà i soldi a Hatip intimandogli di lasciare in pace i suoi domestici.

Quello che però né Hunkar né Saniye sapranno è che Gaffur dovrà ancora moltissimo denaro a Tellidere, il quale continuerà a tenerlo sotto scacco. Per capire come si evolverà la situazione non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.