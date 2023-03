Le anticipazioni di Terra Amara provenienti dalla Turchia si concentrano sulla perfida Behice che, dopo aver scoperto la verità sulla paternità del piccolo Adnan, non tarderà a utilizzare la notizia per un suo tornaconto personale. In un confronto con Hunkar, la zia di Mujgan affermerà che il nipote ha uno sguardo uguale a quello di Demir. L'affermazione metterà sull'attenti la matrona degli Yaman che capirà il vero significato delle parole della sua "nemica".

Hunkar perciò chiederà al figlio di estromettere Adnan dall'asse ereditario. Demir non cederà e manterrà fede alla promessa fatta a Zuleyha di considerare il primogenito alla stessa stregua di Leyla, almeno per il momento.

Mujgan rivela la verità su Adnan alla zia

Le prossime puntate di Terra amara vedranno Behice rendersi protagonista di molte dinamiche che animeranno l'intera serie. Seguendo la storyline della soap turca, Zuleyha discuterà con il marito temendo che, ora che è incinta della sua figlia biologica, possa mettere in secondo piano Adnan, figlio in realtà di Yilmaz. Demir, in più di un'occasione, rassicurerà la moglie. In seguito all'incendio in cui resterà intrappolato il bambino, la discussione si accenderà di nuovo tra marito e moglie.

A salvare Adnan sarà Sermin e Demir le donerà una villa a due piani. Inizialmente Zuleyha fraintenderà temendo che Yaman voglia dare alla cugina una cifra molto bassa ma poi si dovrà ricredere.

In questo frangente, una scoperta fatta da Behice rischierà di innescare l'ennesimo problema tra i due coniugi. Infatti, in uno sfogo, Mujgan rivelerà alla zia che il vero padre di Adnan è Yilmaz e quindi Kerem Ali e il figlio di Zuleyha sono in realtà fratelli, La perfida donna userà la notizia per ferire Hunkar.

Hunkar fa una richiesta a Demir

Dopo essere stata umiliata dalla Yaman alle dame di carità, Behice si recherà a villa Yaman e, mostrando un interesse ingiustificato per il primogenito, affermerà che questi ha lo stesso sguardo di Demir. Il modo in cui Behice parlerà di Adnan farà capire a Hunkar che la donna sa tutta la verità sulla paternità di Yilmaz.

Per questa ragione, la matrona Yaman chiederà al figlio di estromettere Adnan dai piani ereditari e dare tutto a Leyla temendo che Yilmaz possa entrare in possesso dei loro beni.

Demir si infurierà e si scaglierà contro la madre affermando ancora una volta che per lui Adnan e Leyla sono sullo stesso piano. Yaman rispetterà la promessa fatta alla moglie ma sarò in grado di mantenere fede alla parola data per sempre? Per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.