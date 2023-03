Brutto spavento in arrivo per Demir. Nelle prossime puntate di Terra Amara il marito di Zuleyha avrà diversi problemi a cui far fronte. Dopo una brutta discussione con la madre, che gli chiederà di estromettere Adnan dall'asse ereditario (temerà che Yilmaz faccia leva sulla paternità per entrare in possesso del loro denaro), Demir scoprirà che Akkaya ha acquistato dei terreni appartenenti a lui e andrà su tutte le furie. Guidando in uno stato di agitazione per recarsi dal suo nemico a chiedergli spiegazioni, Demir frenerà bruscamente e finirà sul ciglio di un burrone mettendo in pericolo la sua vita.

Demir discute aspramente con la madre Hunkar

Proseguono le anticipazioni di Terra amara concentrandosi sulla figura di Demir. Seguendo la trama della soap turca Hunkar, sentendosi minacciata da Behice che le farà intendere di aver scoperto la verità sulla paternità di Adnan, farà al figlio una richiesta che lo innervosirà parecchio. Gli consiglierà di estromettere Adnan dall'asse ereditario e di lasciare tutto a Leyla, per paura che in futuro Yilmaz possa pretendere il loro denaro. Yaman però, facendo fede a una promessa fatta a Zuleyha, rifiuterà la richiesta della madre con la quale si infurierà.

Questo sarà solo uno dei tanti grattacapi che dovrà affrontare Demir, infatti scoprirà che Yilmaz vuole acquistare dei terreni messi in vendita proprio da lui.

Non comprendendone lo scopo, Yaman si metterà alla guida della sua auto visibilmente agitato e fuori controllo. Dopo una brusca frenata, perderà il controllo della macchina e finirà sul ciglio di un burrone, restando in bilico per un po' di tempo.

Alcuni operai salvano Demir

I tentativi di Demir di uscire dalla macchina non andranno a buon fine, visto che ogni più piccolo movimento potrebbe far finire il mezzo di trasporto giù nel precipizio.

Demir temerà seriamente di essere vicino alla fine dei suoi giorni. Saranno degli operai, che si troveranno a passare di lì, a mettere in salvo Demir trainando la sua auto con l'ausilio di alcune corde

La vita di Demir ancora una volta sarà miracolosamente salva. A questo punto persisterà nel suo intento di andare al cospetto di Yilmaz per chiedergli spiegazioni sul suo acquisto o visto lo scampato pericolo tornerà sui suoi passi? Per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara, anche se è chiaro che i due protagonisti maschili della soap andranno presto allo scontro.