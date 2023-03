Le prossime puntate di Terra Amara mostreranno Sermin sempre più determinata della sua volontà di allontanare Sabahattin da Julide. Come rivelano le anticipazioni della soap provenienti dalla Turchia, la nipote di Hunkar non accetterà che il suo ex marito sia felice accanto a un'altra donna così tenterà in tutti i modi di mettergli i bastoni tra le ruote. Poiché molte delle sue bugie saranno smentite proprio dal medico, Sermin arriverà a organizzare un piano che richiederà l'aiuto di Behice, con la quale avrà stretto nel frattempo un'alleanza. La donna chiederà alla zia di Mujgan di spingere sulle sue conoscenze affinché Julide venga definitivamente trasferita in un'altra sede lavorativa.

Sermin prova a separare Julide e Sabahattin

Le anticipazioni di Terra amara proseguono e si concentrano sulla figura di Sermin. La machiavellica nipote di Hunkar scoprirà che il suo ex marito, da cui ormai è ufficialmente divorziata, ha chiesto a Julide di sposarlo. Sapere che Sabahattin è pronto a ricominciare una nuova vita che non prevede la sua presenza la farà andare su tutte le furie, tanto che la nipote di Hunkar metterà in atto una serie di strategie, basate sulla menzogna, atte a separare i due innamorati.

Sermin sembrerà raggiungere il suo scopo quando recandosi nell'ufficio della procuratrice di giustizia e affermando che la figlia Betul soffre per la separazione dei suoi genitori scatenerà dei sensi di colpa in Julide.

Quest'ultima, infatti, deciderà di rompere il fidanzamento con il dottore che però non si arrenderà di fronte alla cattiveria dell'ex moglie. Recatosi a casa di Sermin per comprendere i motivi che l'hanno spinta a mentire intromettendosi nella sua nuova relazione, Sabahattin verrà accusato dalla donna di violenza in maniera del tutto ingiustificata visto che la nipote di Hunkar si ferirà da sola pur di infangare il nome del suo ex marito.

Sermin chiede un favore a Behice

Neanche questo vile atto fermerà Sabahattin, il quale farà parlare la figlia direttamente con Julide. Betul smentirà le bugie della madre e anche le accuse di violenza verranno sbugiardate tanto che Julide acconsentirà a riprendere i preparativi di matrimonio con Sabahattin. Ovviamente la notizia farà infuriare Sermin che neanche di fronte all'ennesimo fallimento sembrerà disposta ad arretrare.

Infatti, accogliendo un perfido consigli di Fusun, Sermin chiederà l'aiuto di Behice per far trasferire in maniera definitiva Julide.

Sermin chiederà alla nuova complice Behice di farsi aiutare perfino da Fekeli affinché questi chieda un 'favore' ai suoi potenti amici.