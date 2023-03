Le nuove puntate di Terra Amara, che andranno in onda su Canale 5, vedono il trionfo del buon sentimento che lega Sabahattin a Julide. Come rivelano le anticipazioni della soap provenienti dalla Turchia, sebbene Sermin provi in tutti i modi a dividere i due innamorati con una serie di bugie, alla fine il medico riuscirà a dimostrare al pubblico ministero che sul suo conto sono state dette troppe falsità. Julide a questo punto tornerà sui suoi passi e riinizierà a organizzare le nozze con il medico di Adana.

Sabahattin sbugiarda l'ex moglie Sermin

Proseguono le anticipazioni di Terra amara concentrandosi sulla coppia formata da Sabahattin e Julide. Seguendo la trama della soap turca, Sermin non digerirà il fatto che l'ex marito sia pronto a crearsi una nuova vita con Julide e tenterà in ogni modo di mettergli i bastoni fra le ruote. Per tale ragione deciderà di andare davanti al pubblico ministero alla quale mentirà dicendo che la figlia Betul sta soffrendo tanto all'idea che il matrimonio dei suoi genitori sia giunto a termine dopo più di venti anni.

Sentendosi profondamente in colpa, Julide romperà il fidanzamento con Sabahattin, che su tutte le furie chiederà spiegazioni all'ex moglie. Quest'ultima rincarerà la dose e dopo che il medico lascerà il suo appartamento, si ferirà da sola e lo denuncerà per violenza.

Sabahattin non si lascerà bloccare dalla ex moglie e questa volta prenderà coraggio per recarsi all'ufficio di Julide, dove la farà parlare direttamente con la figlia. Julide avrà la conferma che Sermin ha sempre mentito, inoltre il dottore riuscirà a smentire la donna sui fatti riguardanti la presunta violenza.

Julide accetta la proposta di matrimonio di Sabahattin

Sabahattin a questo punto chiederà di nuovo a Julide di sposarlo e di seguirlo in Francia dove abita la figlia. Il procuratore accetterà di buon grado la proposta, essendo molto innamorata del medico. I problemi per la coppia non finiranno visto che Sermin non sembrerà disposta ad fare un passo indietro, anzi per allontanare i due innamorati chiederà alla nuova alleata Behice di spingere sulle sue amicizie al Ministero di Giustizia per far trasferire per sempre Julide.

Sermin sarà decisa a far annullare il divorzio per poter tornare di nuovo con Sabahattin, ma questa volta i perfidi piani della nipote di Hunkar potrebbero subire un brusco freno. Per comprendere cosa accadrà alla coppia, e se riusciranno a coronare il loro sogno d'amore, non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.