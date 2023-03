Nuovi problemi in arrivo con la giustizia per Demir Yaman: nelle prossime puntate di Terra Amara, il marito di Zuleyha sarà chiamato a rispondere di un omicidio che non ha commesso, come accaduto già in passato per la morte dell'amico Cengaver. Infatti, come svelano le anticipazioni della serie provenienti dalla Turchia, Demir verrà convocato in commissariato da Julide la quale gli comunicherà che un anonimo lo ha denunciato per l'omicidio di Ercument. In realtà, l'assassinio è avvenuto per mano di Yilmaz, il quale dopo aver visto l'atroce violenza commessa dall'uomo ai danni di Gulten vendicherà l'amica.

Proprio perché il suo nemico ha agito per l'onore della loro domestica, Demir deciderà di tacere la verità al Pubblico Ministero, ma per quanto tempo deciderà di proteggere Akkaya?

Julide convoca Demir

Proseguono le anticipazioni di Terra amara, concentrandosi sulla figura di Demir. Seguendo la storyline della seguitissima soap turca, la dinamica in questione prenderà il via nel momento in cui Julide deciderà di convocare in commissariato Yaman per comunicargli una brutta novità. Il Pubblico Ministero affermerà che un anonimo ha deciso di denunciarlo per l'omicidio di Ercument. Scioccato per la notizia, Demir immediatamente negherà di essere implicato nell'uccisione del cugino e al contempo deciderà di non rivelare a Julide che a far fuori Ercument è stato Yilmaz in seguito alla violenza carnale subita da Gulten.

La scelta di proteggere il suo nemico giurato, con cui nel frattempo le tensioni aumenteranno a dismisura, non sarà però definitiva. Infatti, rientrato a casa, Demir conferirà subito con sua madre a cui spiegherà i motivi della convocazione da parte della guardia civile. Demir, convinto che dietro la denuncia ci sia ancora una volta la cugina Sermin, dirà a Hunkar che non sarà disposto a difendere per sempre Yilmaz: se per lui la situazione dovesse farsi critica non esiterà a fare il nome del suo nemico.

Zuleyha contatta Yilmaz

La conversazione tra Demir e Hunkar, però, non resterà privata. Zuleyha ascolterà di nascosto quello che si diranno madre e figlio e capirà che dietro la morte di Ercument c'è Yilmaz ma non riuscirà a comprendere bene i motivi che hanno spinto l'uomo che ama a commettere un omicidio. Per questo, Altun chiamerà subito al telefono Yilmaz e gli darà appuntamento presso una casa abbandonata per poter parlare della questione.

Yilmaz, vista l'urgenza con cui Zuleyha gli chiederà di incontrarsi, accetterà ma non riuscirà a tenere completamente segreto l'appuntamento. Per scoprire cosa succederà nei passaggi successivi non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.