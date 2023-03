Veronica scopre la relazione tra Gloria ed Ezio nelle nuove puntate Il Paradiso delle Signore. Queste sono le ultime anticipazioni che danno uno scossone alle trame della soap campionessa di ascolti in onda su Rai 1. Dopo un lungo periodo fatto di sospetti, Zanatta verrà a sapere che il suo compagno ha una storia d'amore con la bella Moreau, che non ha mai smesso di tormentarla. Sarà una doccia fredda per lei, ora che seve anche pensare al futuro di Gemma, che aspetta un bambino e non ha un padre con il quale crescerlo. Come reagirà Veronica? Stando agli spoiler, non la prenderà affatto bene e arriverà a una decisione che stupirà i telespettatori.

Ormai priva di speranze con Ezio Gloria annuncerà di voler tornare da Stefania in America, ma qualcosa o qualcuno potrebbe fermarla prima che sia troppo tardi.

Il Paradiso delle signore anticipazioni: Gloria ed Ezio smascherati da Veronica

Nelle prossime puntate della soap a casa Colombo ci sarà il caos completo e non solo per la situazione di Gemma. Purtroppo, Veronica verrà a sapere della relazione tra Ezio e Gloria e il mondo le crollerà addosso.

Nel frattempo Roberto spiazzerà Gemma con una proposta che potrebbe risolvere le cose e, con tutta probabilità, le chiederà di diventare sua moglie, in modo che non sia condannata a vivere da ragazza madre.

Se così fosse, l'unica possibilità di tenere legato a sé Ezio con la scusa del bambino di Gemma sfumerebbe per sempre per la sfortunata Veronica, ora al corrente della verità che, in fondo, immaginava da sempre.

Il Paradiso delle signore nuove puntate: Veronica ricatta Gloria

Come reagirà Veronica dopo aver scoperto la relazione tra Gloria ed Ezio? Molto male, come è ben facile immaginare.

Le nuove anticipazioni Il Paradiso delle signore raccontano che Veronica affronterà Gloria, arrivando a ricattarla. Il suo obiettivo è che si allontani per sempre da Ezio e lasci in pace la loro famiglia.

Resta da capire se Gloria ne parlerà a Ezio oppure, come sempre, abbasserà la testa e si sacrificherà per il bene dell'uomo che ama, rinunciando per sempre a lui.

Il Paradiso delle signore spoiler: Gloria parte per l'America?

Nelle prossime puntate della soap, Gloria annuncerà di voler raggiungere Stefania in America, ormai certa di non poter vivere la sua relazione con Ezio, che ha scelto la sua famiglia.

Alla luce del ricatto di Veronica, Gloria sarà ancora più convinta che lasciare Milano sia la decisione migliore e non tornerà indietro, pur di vedere Ezio tranquillo e non rovinare la sua famiglia che si poggia sulle illusioni.

Dunque, Gloria lascerà per sempre Il Paradiso? Non resta che aspettare i nuovi episodi, sperando che un colpo di scena cambi questa triste situazione.